Βρέθηκε σορός ορειβάτη στο Περού, 22 χρόνια μετά την εξαφάνισή του.

Η σορός ανήκε σε Αμερικανό ορειβάτη που εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2002 ανακαλύφθηκε στο περουβιανό βουνό Huascaran, το ψηλότερο της χώρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη 9 Ιουλίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Γουίλιαμ Σταμπφλ, Αμερικανός αυστριακής καταγωγής, προσπαθούσε να σκαρφαλώσει στο βουνό με ύψος πάνω από 6.700 μέτρα, όταν τον καταπλάκωσε μια χιονοστιβάδα. Η σορός του βρέθηκε “σε υψόμετρο 5.200 μέτρων, κοντά σε πλάτωμα του χιονισμένου βουνού” αφού έλιωσαν οι πάγοι στην Cordillera Blanca, εξήγησαν οι αρχές.

Ο Σταμπφλ ήταν 58 ετών όταν είχε πάει για ορειβασία μαζί με δύο φίλους του, οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν. Οι Μάθιου Ρίτσαρντσον και Στιβ Έρσκιν είναι οι άνδρες που έκαναν ορειβασία στις Άνδεις μαζί με τον Στάμπφλ. Η σορός του Έρκσιν βρέθηκε κοντά στη χιονοστιβάδα αλλά εκείνη του Ρίτσαρντσον εξακολουθεί να αγνοείται.

🇺🇸 US climber William Stampfl found mummified 22 years after he went missing.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Two decades after mountain climber Bill Stampfl went missing during an avalanche in Peru’s highest mountain, he was found mummified in Ice.

A group of climbers had stumbled upon his body on Mount… pic.twitter.com/M49VE11HRS

— Tamarind 🌐 (@TamarindTV) July 10, 2024