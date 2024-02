Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (19/2) ότι στοχοθέτησαν το εμπορικό πλοίο Rubymar στον κόλπο του Άντεν και τώρα το πλοίο κινδυνεύει να βυθιστεί.

«Πρόκειται για βρετανικό πλοίο και το πλήρωμά του ασφαλές», σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης Γιαχία Σαρέα.

«Το πλοίο χτυπήθηκε πολύ, γεγονός που το ανάγκασε να σταματήσει εντελώς την πορεία του. Εξαιτίας της εκτεταμένης ζημιάς που υπέστη το πλοίο, τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί στον Κόλπο του Άντεν», τόνισε ο Σαρέα.

Το εμπορικό πλοίο με σημαία Μπελίζ, που είναι νηολογημένο στη Βρετανία, την Κυριακή (18/2) δέχθηκε επίθεση στα στενά Μπαμπ αλ Μάντεμπ, στα ανοικτά της Υεμένης.

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε ένα πλοίο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό την ώρα που έπλεε στα ανοικτά της Υεμένης – προφανώς το ίδιο περιστατικό.

Sky News Arabia claims that the British bulk carrier Rubymar, damaged by the Houthis, sank due to fire and damage received. There is no other confirmation yet. pic.twitter.com/DdBA5n81cF

Η Ambrey εξήγησε ότι το πλοίο κατευθυνόταν βόρεια προς τη Βάρνα της Βουλγαρίας, αφού είχε αποπλεύσει από το Χορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

«Το εν μέρει φορτωμένο πλοίο μείωσε ταχύτητα από τους 10 στους έξι κόμβους, άλλαξε πορεία και επικοινώνησε με το Πολεμικό Ναυτικό του Τζιμπουτί, προτού επιστρέψει στην αρχική του πορεία και ταχύτητα», σημείωσε η εταιρεία.

Η UKMTO επεσήμανε ότι ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που σημειώθηκε 35 μίλια νότια της Μόχα, μιας πόλης της Υεμένης στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και πρόσθεσε ότι πλοίο υπέστη ζημιές έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά του. Δεν διευκρίνισε το όνομα του πλοίου.

Houthi Yemen Armed Forces Spokesman Saree say they shot down a US MQ-9 Reaper drone using air defense SAMs. The drone was attempting to bomb Hodeidah port city.

Yemeni forces also launched ballistic missiles at the British cargo merchant ship RUBYMAR. The ship is severely… pic.twitter.com/HK81H5o5vP

