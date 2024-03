Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό σημαία Λιβερίας, δέχτηκε επίθεση σήμερα Δευτέρα (4/3), ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey.

«Το πλοίο αυτό που είναι καταχωρημένο ως “εκμεταλλευόμενο από την ισραηλινή εταιρεία ZIM Integrated Shipping Services”, ενδέχεται όμως να μην της ανήκει πλέον γιατί δεν είναι καταγεγραμμένο σε άλλες ανοιχτές πηγές», πρόσθεσε η Ambrey.

🚨 The maritime security company Ambrey reported that an “#Israeli” ship that was targeted in the Gulf of Aden off the coast of #Yemen was subjected to two explosions, one of them remotely. A fire has broken out on board. https://t.co/3mZCh8IygH

— Resistance4news (@resistance4news) March 4, 2024