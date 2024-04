Οι Αρχές της Υπερδνειστερίας, της αποσχισθείσας, φιλορωσικής περιοχής της Μολδαβίας, ανέφεραν την Παρασκευή ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε έναν σταθμό ραντάρ σε μια στρατιωτική βάση, χωρίς να προκληθούν σημαντικές ζημιές, ούτε θύματα.

Πριν από τρεις εβδομάδες είχε σημειωθεί παρόμοιο συμβάν.

«Σήμερα στις 14.35 ένας δρόνος-καμικάζι επιτέθηκε σε στρατιωτική βάση του υπουργείου Άμυνας της Μολδαβικής Δημοκρατίας της Υπερδνειστερίας, στην περιφέρεια της Ρούμπνιτσα, έξι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας των αυτονομιστών.

«Ο στόχος ήταν ένας σταθμός ραντάρ που υπέστη μικρές ζημιές, δεν υπάρχουν θύματα. Μια ομάδα ερευνητών εργάζεται επί τόπου», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς να κατηγορήσει ευθέως την Ουκρανία για το πλήγμα.

🇲🇩 The unrecognized Transnistria claims a kamikaze drone attack on a military unit in Rybnitskiy district, 6 kilometers from the border with Ukraine.

Transnistria claims that the target of the attack was a (Russian) radar station, which sustained damage. pic.twitter.com/bj4tFoD4LM

— News from Ukraine (@uasupport999) April 5, 2024