«Σας ζητώ να μην ξεχνάτε τι είναι ικανή να κάνει η Ευρώπη», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια της ομιλίας του στην έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ουκρανία, προκειμένου να υπενθυμίσει στις χώρες-μέλη την αξία της βοήθειας που προσφέρουν στον πόλεμο με τη Ρωσία. Σήμερα, Τρίτη 19 Νοεμβρίου, συμπληρώνονται 1.000 ημέρες από εισβολή του Πούτιν.

Τον λόγο πήρε και η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Κοινοβουλίου, επαναλαμβάνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί», καθώς «πρόκειται για μια επίθεση κατά των αξιών μας. Η ειρήνη και η δημοκρατία, αυτά είναι που διακυβεύονται».

🚨🇺🇦🇷🇺 ZELENSKY: “PEACE IS WHAT WE DESIRE”

Zelensky calls for peace, emphasizing Ukraine’s defense of European freedom: “Even with Kim Jong Un by his side, Putin remains smaller than the united states of Europe. We can push Russia towards a just peace.”

Source: Smotri Media… https://t.co/UGcYRnxvEa pic.twitter.com/uIOeiJZeOT

