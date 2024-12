Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σου ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που έχω αποκομίσει μέσα από την εμπειρία μου στο χώρο της θεραπείας – ένα μάθημα που αποτέλεσε και για μένα μεγάλη έκπληξη. Αφορά την κλονισμένη εμπιστοσύνη και την ικανότητα των ανθρώπων να ζητούν συγνώμη, να συγχωρούν, και να ξαναχτίζουν τις σχέσεις τους. Η ζωή μου έχει φερθεί γενναιόδωρα, καθώς είχα την τύχη να συναντήσω σοφούς και ταλαντούχους δασκάλους, πνευματικούς ανθρώπους που έγιναν μέντορες και μοιράστηκαν απλόχερα τις γνώσεις τους μαζί μου. Ωστόσο, οι σπουδαιότεροι δάσκαλοί μου υπήρξαν οι ίδιοι μου οι πελάτες. Οι προσωπικές τους ιστορίες, το θάρρος τους και η διαδρομή τους μέσα από τις δυσκολίες είναι αυτά που με δίδαξαν τα βαθύτερα και πιο ουσιαστικά μαθήματα για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Όλοι έχουμε ακούσει (ή ίσως πει) κουβέντες όπως «αν με απατήσει, τελείωσε!», «έχω μηδενική ανοχή στην απιστία, στο ψέμα» κτλ. Παρόλο που αυτές οι δηλώσεις εκφράζουν ξεκάθαρα όρια, η εμπειρία μου στη θεραπεία μου έχει δείξει ότι η εμπιστοσύνη, όσο κι αν κλονιστεί, μπορεί να ξαναχτιστεί και να γίνει ακόμη πιο ισχυρή. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αλλάζουν και να εξελίσσονται. Ένας μπορεί να συγχωρέσει, κι ο άλλος μπορεί να δεσμευθεί με ειλικρίνεια να αλλάξει. Αυτή η δυναμική είναι που μπορεί να κάνει μια σχέση όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ανθίσει σε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης.

Θα σου το εξηγήσω μέσα από μια πραγματική ιστορία. Μία πελάτισσά μου, παντρεμένη με τον άντρα της για αρκετά χρόνια και έχοντας ήδη ένα παιδί, ήθελε να προσπαθήσουν για το δεύτερο. Την περίοδο εκείνη, όμως, ανακάλυψε ότι ο άντρας της την απατούσε. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η ανακάλυψη την πλήγωσε βαθιά. Όπως συμβαίνει σε κάθε ιστορία, υπήρχαν δύο διαφορετικές πλευρές και οπτικές γωνίες. Η γυναίκα έκλαιγε από πόνο και προδοσία, ενώ ο άντρας προσπαθούσε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έκανε αυτό που έκανε, αν και δεν υπάρχει ποτέ δικαιολογία για την προδοσία σε μια σχέση. Η γυναίκα βρισκόταν σε σοβαρό προβληματισμό, αναρωτώμενη αν έπρεπε τελικά να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν για δεύτερο παιδί υπό αυτές τις συνθήκες.

Το ζευγάρι αυτό ήρθε σε θεραπεία για να διαπιστώσει αν η σχέση μπορούσε να επαναλειτουργήσει με τα πρότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ασχοληθήκαμε με έννοιες όπως η συγχώρεση και η αλλαγή. Ο σύζυγος προσπαθούσε να πείσει τη σύζυγό του ότι είχε αλλάξει, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να την ξαναπληγώσει. Ένα μήνα περίπου αργότερα, η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται ότι υπήρχε μέλλον για αυτούς, οπότε αναθερμάνθηκε και η επιθυμία της να κάνουν παιδί. Ο σύζυγος, από την πλευρά του, κατόρθωσε πραγματικά να δείξει μετάνοια για την πράξη του και να επενδύσει στη σχέση τους με τρόπο ουσιαστικό και πραγματικό. Έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε δίδυμα, και ο άντρας ήταν αληθινά χαρούμενος που είχε την ευκαιρία να σώσει τη σχέση του και να γίνει πατέρας ξανά.

Η αλλαγή είναι μία τεράστια δυνατότητα, πάντα εφικτή, ακόμα και μετά από λάθη ή απογοητεύσεις. Μπορείς, φυσικά, να πεις «αν με απάτησε μία φορά, μπορεί να το ξανακάνει». Όμως όταν έχεις ελπίδα για το μέλλον, ανοίγεται μπροστά σου η δυνατότητα να κάνεις πράγματα που παλαιότερα πίστευες αδύνατα, όπως να συγχωρέσεις τον σύντροφό σου, να ξαναεπενδύσεις στη σχέση σου, να δημιουργήσεις μια νέα δυναμική και να οικοδομήσεις μια οικογένεια που προοδεύει και ανθίζει με αγάπη και ελπίδα. Το κλειδί είναι να επενδύσεις εκ νέου, δείχνοντας ευχέρεια, ευαισθησία, και την ικανότητα να συγχωρείς. Αυτό ίσως είναι από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μου έχει διδάξει η δουλειά μου – κανένα γυαλί δεν σπάει τόσο ώστε να μην μπορεί να ξανακολλήσει. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι περισσότερο ανθεκτικές από όσο φαντάζεσαι, και έχουν τη ικανότητα να ανακάμψουν και να θεραπευθούν.

Μπορείς να θυμηθείς μια περίοδο στη ζωή σου, είτε σε μια σχέση, είτε με τα αδέρφια σου, τους γονείς σου ή κάποιον φίλο σου, όπου χρειάστηκε να προσπαθήσεις να αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη μεταξύ σας; Πώς κατάφερες να το πετύχεις;

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)

