Αν ήξερες ότι η καλοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη ζωή σου, θα την προσέφερες περισσότερο; Η επιστήμη αποκαλύπτει πώς οι πράξεις καλοσύνης ωφελούν όχι μόνο

τους άλλους, αλλά και εσένα!

Οι πράξεις καλοσύνης περιλαμβάνουν δύο πλευρές, αυτούς που τις δέχονται και αυτούς που τις προσφέρουν. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στους ευεργετηθέντες, στους ανθρώπους που απολαμβάνουν τα οφέλη αυτών των πράξεων, αλλά αξίζει να εξετάσουμε και την επίδραση που έχουν αυτές οι πράξεις στους ανθρώπους που τις πραγματοποιούν.

Η έρευνα στα πεδία της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Νευροεπιστήμης έχει δείξει ότι τα άτομα που επιδεικνύουν καλοσύνη βιώνουν μεγαλύτερη ψυχική ευημερία και ικανοποίηση.

Έχεις ακούσει τη φράση «αν θέλεις να βιώσεις κάτι, πρόσφερέ το πρώτα σε κάποιον άλλον»; Είναι μια φράση που τη σκέφτομαι συχνά και, όσο μεγαλώνω, συνειδητοποιώ ότι είναι πέρα για πέρα αληθινή. Αν θέλεις να αποκτήσεις κάτι, πρέπει πρώτα να το προσφέρεις. Θέλεις χρήματα; Δώσε χρήματα. Θέλεις καλοσύνη και χαρά; Δώσε τα πρώτος στους άλλους. Ακόμα κι αν είναι απλά ο χρόνος σου ή οι γνώσεις σου, η ανταπόδοση θα έρθει, και συνήθως επιστρέφει σε εσένα… πολλαπλάσια από όσα έδωσες.

Όταν μιλάμε για φροντίδα του εαυτού μας, συνήθως εννοούμε διακοπές, ξεκούραση, ψώνια, αλλά γνωρίζεις ότι η πραγματική φροντίδα περιλαμβάνει (και προϋποθέτει) και την προσφορά αγάπης στους άλλους; Δίνοντας αγάπη, δεν ωφελείς μόνο τους γύρω σου, αλλά ενεργοποιείς επίσης περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την ευχαρίστηση και την αίσθηση ευεξίας – όπως το σύστημα ανταμοιβής.

Μελέτες δείχνουν ότι οι πράξεις καλοσύνης μειώνουν το άγχος (άρα και την κορτιζόλη που είναι η ορμόνη του στρες), βελτιώνουν την καρδιοαγγειακή υγεία, και ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα.

Ο εγκέφαλός μας είναι φυσικά προγραμματισμένος να ανταποκρίνεται στην αγάπη και τις πράξεις καλοσύνης, κάτι που δημιουργεί έναν κύκλο αμοιβαιότητας και θετικής ενέργειας.

Αυτός ο κύκλος ενισχύει τη συναισθηματική σύνδεση με τους άλλους, κάνοντάς μας να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι και λιγότερο απομονωμένοι. Υπάρχει αυτό που λέμε «ανταπόδοση», μία «ευεργετική αλυσίδα» που δημιουργεί έναν κύκλο ανταμοιβών και ανταποδόσεων. Οι άνθρωποι (ακόμα και τα ζώα πολλές φορές) θέλουμε να ασκούμε αυτή τη βιολογική αίσθηση της ανταπόδοσης με πράξεις καλοσύνης.

Δυστυχώς, το ίδιο ισχύει και σε αρνητικές περιπτώσεις, όπου ανταποδίδουμε το κακό, λειτουργώντας εκδικητικά.

Όπως λέει και ένας φίλος μου, «ο κόσμος είναι ένας μεγάλος ανεμιστήρας, ό,τι του ρίχνεις, θα σου το γυρίσει πίσω». Γι αυτό αυτό πρόσεχε τι πετάς!

Αν θέλεις να κατανοήσεις καλύτερα τη δύναμη της θετικής συμπεριφοράς, διάβασε το υπέροχο κλασικό βιβλίο του Dale Carnegie «Πώς να κερδίζεις φίλους και να επηρεάζεις ανθρώπους».

Εκεί περιγράφεται εξαιρετικά πώς η ευγένεια και η θετική στάση μπορούν να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και να δημιουργήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις που οδηγούν σε ευτυχισμένες και επιτυχημένες σχέσεις. Η ειλικρινής εκτίμηση προς τους άλλους, η χρήση του μικρού ονόματος των άλλων σε συνομιλίες ως πράξη σεβασμού, η επίδειξη γνήσιου ενδιαφέροντος για τους άλλους, η αποφυγή κάθε κατάκρισης, η έκφραση πίστης στις ικανότητες των άλλων, αλλά και ένα απλό χαμόγελο ως μέσο προσέγγισης των ανθρώπων, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και καλλιεργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και

συνεργασίας. Αυτή η κυκλική σχέση είναι ουσιαστικά η βάση του «Κύκλου της Καλοσύνης», όπου κάθε καλοσυνάτη πράξη έχει την τάση να επιστρέφει, ενδυναμώνοντας την αίσθηση αμοιβαιότητας και ευημερίας.

Πρόσφερε στον κόσμο την ενέργεια που θέλεις να εισπράξεις ο ίδιος και παρατήρησε πώς αυτή η θετική δράση επηρεάζει τη ζωή σου και την ψυχική σου υγεία. Το βέβαιο είναι ότι ο εγκέφαλός σου θα ανταποκριθεί θετικά σε αυτή την «υπερέκθεση» στην καλοσύνη μέσω της προσωπικής σου δράσης, δημιουργώντας και έναν κύκλο θετικής ενέργειας γύρω σου.

Οπότε προχώρα και δώσε στον εγκέφαλό σου όσο περισσότερες θετικές εμπειρίες μπορεί να αντέξει!

Μπορείς να θυμηθείς μια στιγμή που πρόσφερες βοήθεια ή αγάπη σε κάποιον άλλον; Τι αντίκτυπο είχε αυτή η πράξη επάνω σου;

Ιουλία Καζάνα-McCarthy

Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Surrey, UK)

Πιστοποιημένη Life Coach (International Coaching Federation, ICF)

Solution Focused Θεραπεύτρια (BRIEF & The Solution Focused Universe)