Η μεγάλη στιγμή για τον φαντασμαγορικό τελικό έφτασε και το Just the 2 of Us ρίχνει απόψε αυλαία στις 21:00 στον Alpha με πολλές εκπλήξεις, ανατροπές, λάμψη, εντυπωσιακές εμφανίσεις και αξέχαστες ερμηνείες!

Δείτε περισσότερα στo govastiletto.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ