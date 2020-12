Δέσποινα Βανδή-Άννα Βίσση: Έκαναν follow η μία την άλλη στο Instagram

Το βράδυ του Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου στον τελικό του «Just The Two Of Us» θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή μαζί.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες έντονα ακούγεται και το γεγονός ότι οι δύο ερμηνεύτριες μπορεί να κάνουν και ένα ντουέτο επί σκηνής που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο.

