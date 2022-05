Επίθεση επί σκηνής δέχτηκε ο κωμικός Dave Chappelle

Επίθεση την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή του Hollywood Bowl, στο Λος Άντζελες, δέχθηκε ο κωμικός Dave Chappelle.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ένας άνδρας ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έριξε τον κωμικό στο έδαφος κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ κωμωδίας «Netflix is a Joke», για το οποίο ο Chappelle έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στο Hollywood Bowl τον τελευταίο μήνα.

Ο επιτιθέμενος στη συνέχεια σηκώθηκε και προσπάθησε να φύγει τρέχοντας από τη σκηνή, προτού τον σταματήσουν το προσωπικό ασφαλείας και μέλη της ομάδας του Chappelle.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται πως κρατούσε μια ρεπλίκα όπλου και ένα μαχαίρι.

Well that didn't end well for the guy who attacked Dave Chapelle. Chris Rock "Was that Will Smith?"🤣 #davechapelle #attacked pic.twitter.com/2OHXVlFUjk

Ο Chappelle, πάντως, είναι καλά στην υγεία του και πολύ γρήγορα ανάκτησε την ψυχραιμία του. Ο κωμικός, που είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη LGBTQ κοινότητα για αμφιλεγόμενα σχόλια που είχε κάνει σε τηλεοπτική σειρά του Netflix, συνέχισε την παράστασή του λέγοντας για τον δράστη πως «ήταν ένας τρανς».

Ο Chris Rock, που τον διαδέχτηκε αργότερα το ίδιο βράδυ στη σκηνή, αστειεύτηκε με τη σειρά του με το γεγονός, σχολιάζοντας: «Μήπως (ο δράστης) ήταν ο Will Smith;».

Εκπρόσωπος του Hollywood Bowl δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο PA Media ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση: «Το περιστατικό που συνέβη στο Hollywood Bowl στις 3 Μαΐου 2022 είναι σε εξέλιξη και δεν είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε περαιτέρω αυτή τη στιγμή».

Just came out of the Hollywood Bowl where a man charged and tackled Dave Chapelle on stage and got his ass kicked by at least 10 people.



LAPD and LAFD are now loading him into an ambulance pic.twitter.com/7SXPe9e8az