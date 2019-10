Ερωτευμένη με γνωστό επιχειρηματία η Κατερίνα Δαλάκα

Τον έρωτα στα μάτια του Δημήτρη Φιντιρίκου φαίνεται πως βρήκε η Κατερίνα Δαλάκα! Η πρωταθλήτρια στίβου και ο επιχειρηματίας, τον οποίο στο παρελθόν, οι φήμες ήθελαν να έχει ένα σύντομο ειδύλλιο με την Έλλη Κοκκίνου, απαθανατίστηκαν πρόσφατα από τον φακό του περιοδικού ΟΚ! σε πρόσφατες κοινές τους εξόδους.

Ο νεαρός επιχειρηματίας είχε μάλιστα μια σοβαρή on and off σχέση με μπασκετμπολίστρια, η οποία διήρκησε 2,5 χρόνια. Ο ίδιος ωστόσο εδώ και λίγο καιρό χώρισε οριστικά.

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν όταν η Κατερίνα Δαλάκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει στο σπίτι του γνωστού επιχειρηματία στο Πανόραμα Βούλας.

Πηγή: govastileto.gr