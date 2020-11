H Billie Eilish και ο Harry Styles πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Gucci

Την ώρα που όλος ο πλανήτης ασχολείται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές αλλά και τα lockdowns η Billie Eilish και ο Harry Styles πρωταγωνιστούν σε νέα σειρά ταινιών του οίκου Gucci.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του cult θρύλου της μεγάλης οθόνης, Gus Van Sant και του ίδιου του Alessandro Michele το «Ouverture of Something That Never Happened» πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο πλαίσιο του GucciFest, του πρώτου ψηφιακού φεστιβάλ μόδας και κινηματογράφου του διάσημου ιταλικού οίκου....

Περισσότερα στο govastileto.gr