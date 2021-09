H εξομολόγηση του Νίκου Κοκλώνη για τον χωρισμό του

O Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης στο περιοδικό OK! λίγο πριν την πρεμιέρα του «Just the 2 of Us».

Ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής αναφέρθηκε ανοιχτά στον χωρισμό του μετά από τρεισήμισι χρόνια σχέσης, ενώ αποκάλυψε πως οι στενοί του φίλοι ήταν αυτοί που του στάθηκαν δίπλα σε αυτή τη δύσκολη προσωπική του στιγμή...

