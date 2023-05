Η Κιμ Κίλιαν στο «Πρωινό μας» και στη Φαίη Σκορδά

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Πρωινό μας» ήταν το πρωί της Τετάρτης η Κιμ Κίλιαν, η οποία παρουσίασε στη Φαίη Σκορδά και τους τηλεθεατές το πρόγραμμα διατροφής της My Nutri που στόχο έχει την απώλεια κιλών υγιεινά και χωρίς στερήσεις.

Συγκεκριμένα η Κιμ Κίλιαν παρουσίασε το ειδικό πρόγραμμα της My Nutri, το My Diet.

H My Nutri δημιούργησε το διατροφικό πρόγραμμα My Diet σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος της My Nutri που είναι ο σύμμαχός μας για την απώλεια βάρους αλλά και για την ενίσχυση του οργανισμού μας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ανάλογα με τα επίπεδα της σωματικής μας δραστηριότητας.

Περισσότερα στο: Govastiletto.gr