Oι δημόσιες ευχές της Τζένης Μπαλατσινού στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του!

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού σε ένα μήνα περίπου θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στο Λυκαβηττό και είναι πιο χαρούμενοι από ποτέ!

Ο βουλευτής Α΄ Αθηνών και Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας έχει τα γενέθλιά του σήμερα και η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί με ένα τρυφερό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Τζένη δημοσίευσε το μεσημέρι της Τετάρτης μια τρυφερή φωτογραφία με τον αγαπημένο της από τις καλοκαιρινές διακοπές τους γράφοντας στη λεζάντα: «Happy Birthday to you.. my Man!». Αμέσως τα σχόλια και τα «likes» άρχισαν να πέφτουν βροχή, αφού πολλοί θέλησαν να δώσουν τις δικές τους ευχές στον μέλλοντα σύζυγό της.

Πηγή: govastileto.gr...