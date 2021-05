Αποκαλυπτικός ο πρίγκιπας Χάρι για τις κρίσεις πανικού και καταχρήσεις μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Χάρι προχώρησε σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη κατά την προβολή του πρώτου επεισοδίου του docuseries, στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του AppleTV+ με τίτλο «The Me You Can't See» σχετικά με το πώς βίωσε τον θάνατο της μητέρας του πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Ο 36χρονος αποκάλυψε στην Όπρα Γουίνφρεϊ ότι το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη όταν η μητέρα του σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1997, ήταν τόσο ισχυρό, που του προκάλεσε κρίσεις πανικού και αργότερα τον οδήγησε σε καταχρήσεις. Ο ίδιος δεν δίστασε να αποκαλύψει ακόμη ότι υπήρξε μία δύσκολη περίοδος στη ζωή του κατά την οποία ήταν έτοιμος να δοκιμάσει ακόμα και ναρκωτικά ή αλκοόλ λόγω της κατάστασης που βίωνε.

Από την ημέρα της κηδείας της μητέρας του θυμάται: «Αυτό που θυμάμαι πιο πολύ ήταν ο ήχος από τις οπλές του αλόγου πάνω στον δρόμο. Εκείνη τη στιγμή, ο αδερφός μου κι εγώ ήμασταν σε κατάσταση σοκ. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι έξω από το σώμα μου... Απλώς περπατούσα και έκανα αυτό που περίμεναν από εμένα να κάνω, χωρίς να δείχνω αυτό που ένιωθα...».



Ο πρίγκιπας Χάρι παραδέχτηκε ότι εδώ και τέσσερα χρόνια κάνει ψυχοθεραπεία με παρότρυνση της γυναίκας του, Μέγκαν. «Ήξερα ότι, αν δεν έκανα θεραπεία και δεν γινόμουν καλά, θα έχανα τη γυναίκα με την οποία σκόπευα να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου» λέει ο Χάρι.

Ο Χάρι ήταν 12 ετών όταν έχασε τη μητέρα του. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένιωθε πως «δεν βρισκόταν σε ένα περιβάλλον όπου υπήρχε ενθάρρυνση να μιλήσει κανείς για τα συναισθήματά του», με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να τα «θάβει». «Αν με ρωτούσε κάποιος "πώς νιώθεις;" απαντούσα "καλά". Ποτέ "χαρούμενος" ή "στενοχωρημένος". Το "καλά" ήταν η εύκολη απάντηση. Αλλά η ψυχολογική μου κατάσταση ήταν χαοτική» παραδέχεται ο Χάρι.



Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα για τον ίδιο. Όπως αποκαλύπτει, «ήμουν πρόθυμος να πιω, να πάρω ναρκωτικά, να δοκιμάσω όλα τα πράγματα που θα με βοηθούσαν να μουδιάσω το πώς αισθανόμουν».

Ο ίδιος λέει πως κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και, ακόμα κι αν δεν έπινε κάθε μέρα, τις ημέρες που έπινε η κατανάλωση αντιστοιχούσε σε εκείνης της μίας εβδομάδας.