SAG Awards 2023: Οι μεγάλοι νικητές στα βραβεία του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών

Το βράδυ της Κυριακής πραγματοποιήθηκαν τα 29α βραβεία Screen Actors Guild Awards στο Fairmont Century Plaza στο Λος Άντζελες, τιμώντας μερικές από τις καλύτερες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες της χρονιάς που ψηφίστηκαν από τους ίδιους τους ηθοποιούς.

Η ταινία «Everything Everywhere All at Once» σάρωσε στις βασικές κατηγορίες στην τελετή των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Brendan Fraser για την ερμηνεία του στο «The Whale» ενώ το βραβείο για το Καλύτερο Stunt Ensemble σε ταινία απέσπασε το «Top Gun: Maverick».

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το βραβείο για το Καλύτερο Cast σε Δραματική Σειρά απέσπασε το «The White Lotus», ενώ το αντίστοιχο σε Κωμική Σειρά το «Abbott Elementary».

