Σύννεφα φαίνεται πως έχουν παρουσιαστεί στη σχέση του άλλοτε supermodel Kate Moss με τον επί χρόνια σύντροφό της Nikolai von Bismarck, αφού εθεάθη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο χεράκι-χεράκι με τον 27χρονο εγγονό του Bob Marley και σταρ της ρέγκε, Skip Marley, στην Τουρκία.

Όλα ξεκίνησαν όταν το 50χρονο μοντέλο βρέθηκε στην Τουρκία για να παρακολουθήσει μια εμφάνιση του αστέρα της ρέγκε και σύμφωνα με την Daily Mail, ο ενθουσιασμός της ήταν τόσο μεγάλος που έτρεξε στην σκηνή και είχε σαν αποτέλεσμα τη διακριτική απομάκρυνσή της από τους φρουρούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από την πλευρά του, ο Skip δεν φάνηκε να ενοχλείται από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό της Kate, καθώς αργότερα εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι μαζί της.

RICHARD EDEN: In harmony! Supermodel Kate Moss, 50, is pictured holding hands with Bob Marley’s grandson, 27, almost half her age https://t.co/zRqL63NINp pic.twitter.com/wjUq5PhqEd

«Η Kate έτρεξε στη σκηνή γεμάτη ενθουσιασμό» λέει ένας θεατής. «Την απομάκρυνε η ασφάλεια από τη σκηνή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ του ζευγαριού,

αλλά είναι σίγουρα θαυμάστριά του. Ήταν κάτι πολύ γλυκό».

Το τρυφερό ενσταντανέ αποθανατίστηκε στο Bodrum, μια παραθαλάσσια πόλη της Τουρκίας, την οποία η Kate Moss είναι γνωστό ότι επισκέπτεται συχνά πυκνά. Εκεί ο Skip Marley συμμετείχε στο πολιτιστικό φεστιβάλ Med Bodrum.

Ο Skip Marley Minto είναι ο γιος της Cedella, κόρης του Bob Marley και του David Minto. Γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1996 και μεγάλωσε στο Μαϊάμι, δείχνοντας από την παιδική του ηλικία πάθος για τη μουσική. Είναι αυτοδίδακτος στο πιάνο, τα ντραμς, την κιθάρα και το μπάσο. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 2015 με την κυκλοφορία των singles «Cry to Me» και «Life», ενώ έγινε περισσότερο γνωστός τραγουδώντας με τους θείους του Damian και Stephen Marley στην περιοδεία τους «Catch a Fire».

Μεγαλωμένος στο Μαϊάμι, ο Skip φαίνεται ότι είναι single, αφού στο παρελθόν είχε συνδεθεί ερωτικά με τη βραβευμένη με Grammy Αμερικανίδα τραγουδίστρια H.E.R., με την οποία έφτιαξε το επιτυχημένο τραγούδι «Slow Down».

Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την επιστροφή της από την Τουρκία, παγωμένος αέρας έπνεε ανάμεσα στην Kate Moss και τον επί χρόνια σύντροφό της, Nikolai von Bismarck, στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση από τον Ιανουάριο.

Το ζευγάρι έφθασε στην επίδειξη μόδας Gucci Cruise στην Tate Modern του Λονδίνου και κάθισε στην πρώτη σειρά, με την Kate Moss να κάθεται σε απόσταση και με σχεδόν γυρισμένη πλάτη.

Οι φωτογραφίες ήρθαν στη δημοσιότητα λίγο πριν από την κοινή εμφάνιση με τον von Bismarck και μάλλον αυτό επηρέασε τη διάθεση του ζευγαριού στην κοινή του έξοδο.

Ο Nikolai έμεινε να μιλάει με τη μητέρα του, ενώ η Kate συνομιλούσε με την κόρη της, Lila, τη σταρ των Blondie, Debbie Harry και την Demi Moore από την πρώτη σειρά.

Is this love? Kate Moss and Nikolai von Bismarck share some frosty front row chemistry while making their first joint appearance in months at Gucci Cruise show – after supermodel was pictured hand-in-hand with Bob Marley’s 27-year old grandson https://t.co/9lFd0VSi3I pic.twitter.com/CV4t2BAuhC

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 14, 2024