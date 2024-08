Η προπώληση των απομνημονευμάτων της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο το εξώφυλλο του βιβλίου προκαλεί εντύπωση.

«Οι ζωές μας διαμορφώνονται από τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματά μας. Για πρώτη φορά, μοιράζομαι το ταξίδι μου μαζί σας, στα νέα μου απομνημονεύματα. Μελάνια» έγραψε η πρώην Πρώτη Κυρία στο Χ στις 25 Αυγούστου.

Our lives are shaped by our experiences, challenges, and achievements. For the first time, I share my journey with you, in my new memoir, Melania.

Pre-Order Now: https://t.co/1xspwAqGiK pic.twitter.com/8E4xP2y4Fc

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) August 25, 2024

