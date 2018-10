ReTech Innovation Challenge: Ο μεγάλος διαγωνισμός της Lamda Development ξεκίνησε

O μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας, που εγκαινιάζει η Lamda Development, φιλοξενείται στο Τhe Mall Athens και φιλοδοξεί να κάνει «disrupt» στην αγορά του Retail, ξεκίνησε επίσημα την Τρίτη 30 Οκτωβρίου.H αγορά του retail μετασχηματίζεται, αξιοποιεί την τεχνολογία, γίνεται εξωστρεφής και υιοθετεί καινοτόμα εργαλεία, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την μεγιστοποίηση του shopping experience.Το ReTech Innovation Challenge φιλοδοξεί να «χτίσει» ένα καινοτόμο δίκτυο ιδεών και λύσεων, που θα συμβάλλει στον μετασχηματισμό της αγοράς του Retail, θα μετατρέψει τα παραδοσιακά malls σε σύγχρονα hubs τεχνολογίας και καινοτομίας και θα ενισχύσει το οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας.Παράλληλα, θα προσελκύσει νέους stakeholders και θα ενισχύσει τις σχέσεις της με τους καταστηματάρχες και τους εκατ. επισκέπτες των εμπορικών της κέντρων.Οι ενδιαφερόμενες ομάδες μπορούν να καταθέσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις μέχρι τις 03 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του ReTech Innovation Challenge (www.retechinnovation.com).Ο διαγωνισμός εστιάζει κυρίως σε ιδέες και προτάσεις σε τομείς όπως:- Retail,- Food & Entertainment,- Mall Services (In-Store Enhancement for Customer, Tenants) και- Software as a Service (Logistics, digital data, digitize physical stores κ.α).Ταπεδίαδραστηριότηταςτωνομάδωνπεριλαμβάνουνμεταξύάλλων, τουςτομείς digital marketing, proximity marketing, e-commerce, advertising, marketplacesκαι augmented/virtual reality.Οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα αξιολογηθούν από εκπροσώπους της αγοράς, επενδυτές, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς με σημαντική εμπειρία και θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με πραγματικά case studies μιας μεγάλης αγοράς, όπως αυτή του Retail.Οι φιναλίστ θα εκθέσουν τις προτάσεις τους στο Τhe Mall Athens τον Φεβρουάριο, σε ειδικά booths, ενώ οι νικητές θα κερδίσουν χρηματικά βραβεία ύψους 10.000 ευρώ και υπηρεσίες mentoring και coaching μέσω προγραμμάτων όπως το Founder Institute, ένα εντατικό, κορυφαίο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα, που μετασχηματίζει δημιουργικές και φιλόδοξες ομάδες σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.Το Re Tech Innovation Challenge, που εγκαινιάζεται και φιλοξενείται από την Lamda Development, διοργανώνεται από τον στρατηγικό συνεργάτη τους Industry Disruptors Game Changers (ID – GC), ενώ κορυφώνεται με ένα μεγάλο event στις 21 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις του The Mall Athens.Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο ReTec hInnovation Challenge. Οι αιτήσεις άνοιξαν!