Η οικογένεια ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ κυκλοφορεί τα αγαπημένα της μπισκότα Πτι Μπερ με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, Digestive με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας και Μιράντα με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος σε πρακτικές συσκευασίες snack packs, για on the go σοκολατένια απόλαυση!

Tα διάσημα μπισκότα με απολαυστική επικάλυψη μαύρης σοκολάτας ή σοκολάτας γάλακτος, διατίθενται σε απολαυστικά snack packs, δίνοντας την δυνατότητα σε όλους τους λάτρεις της σοκολάτας, να έχουν μαζί τους το αγαπημένο τους σνακ, ώστε να το απολαμβάνουν όπου και αν βρίσκονται.

Οι ανανεωμένες συσκευασίες που κυκλοφορούν αφορούν:

1. ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Η κλασική γεύση των ΠΤΙ ΜΠΕΡ, με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, διατίθεται και σε συσκευασία τεσσάρων mini πακέτων και αποτελεί την ιδανική επιλογή για το πιο ακαταμάχητο γλύκισμα.

2. DIGESTIVE ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΑΥΡΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ: Τα Digestive με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας, σε snack packs που περιλαμβάνουν τέσσερις mini συσκευασίες, ικανοποιούν την όρεξή σας για γλυκό, κάθε ώρα της

ημέρας.

3. ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Το αγαπημένο μπισκότο των παιδιών και όχι μόνο, με επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, σε snack packs τεσσάρων πακέτων, για να έχετε το αγαπημένο σας γλύκισμα

παντού.

Ανακαλύψτε και εσείς τις πρακτικές σοκολατένιες συσκευασίες snack packs! Θα τις βρείτε στα ράφια των supermarkets και στα καταστήματα μικρής λιανικής και έρχονται να συμπληρώσουν την μεγάλη γκάμα που προσφέρει η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., σε γλυκές απολαύσεις για κάθε σας στιγμή!

Σχετικά με την εταιρεία

Η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1922 συνεχίζει στα 102 χρόνια λειτουργία της να κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των Ελλήνων, προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Ούσα μια πρωτοπόρος, αμιγώς ελληνική βιομηχανία τροφίμων, διαθέτει 4 εργοστάσια και 1 κέντρο Διανομής, απασχολώντας πάνω από 1.500 εργαζομένους. Δραστηριοποιείται σε 5 κατηγορίες – Μπισκότα, Ψωμί, Αλμυρά & Κράκερ, Αρτοσκευάσματα και Μπάρες Δημητριακών. Κατέχει την 1η θέση στην αγορά των μπισκότων, μια πολύ ισχυρή θέση στον τομέα των αρτοσκευασμάτων, είναι το νούμερο1 brand στην κατηγορία του συσκευασμένου ψωμιού σε φέτες και κατέχει τη 1 η θέση στις μπάρες Δημητριακών. Μετρά δεκάδες βραβεύσεις σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις και τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε περισσότερες από 67 χώρες και στις 5 ηπείρους, με

αιχμή του δόρατος τα Caprice.

Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τόπου, παρέχοντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη με κάθε δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποδεικνύει έμπρακτα μέσα από πρωτοβουλίες που εντάσσονται στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα της κοινωνίας και προσφέρει χαμόγελα με κάθε τρόπο και

σε κάθε ευκαιρία, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο.