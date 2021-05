Ανοδικά κινήθηκε το λιανεμπόριο τροφίμων το Πάσχα, σύμφωνα με τη NielsenIQ

Αύξηση πωλήσεων 10,9% καταγράφηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα (26/4-2/5), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή Μ. Εβδομάδα (13/4-19/4), η οποία είχε παρουσιάσει πιο συγκρατημένη θετική τάση στο +5,5%.

Σύμφωνα με τη NielsenIQ, αναλύοντας την τάση του +10,9% μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών παρατηρείται ότι αυτή η αύξηση οδηγείται κατά κύριο λόγο από τις κατηγορίες τροφίμων και ποτών, καθώς και από τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα.

Σε επίπεδο τυπολογιών καταστημάτων, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (αίθουσες μεταξύ 1000-2500 τ.μ.) συνεισφέρουν περισσότερο σε αυτή την ανάπτυξη και ακολουθούν τα υπερ-μάρκετ (αίθουσες άνω των 2500 τ.μ.), ενώ η εικόνα ήταν αντίστροφη την περσινή περίοδο, με τους καταναλωτές να προτιμούν τις πιο μεγάλες αίθουσες.

Σημειώνεται ότι φέτος όλες οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, όπως τις ορίζει η NielsenIQ, παρουσιάζουν θετική τάση, ωστόσο τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξής τους παρουσιάζουν όχι τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή της Πελοποννήσου να αναπτύσσεται κατά +18,3%, η Κεντρική Ελλάδα με +16,8%, αλλά και η Κρήτη με +10,2%.

Σε επίπεδο κατηγοριών, παρατηρείται μια σχετικά διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά το φετινό Πάσχα, η οποία φαίνεται να υποδηλώνει μια πιο εξωστρεφή διάθεση των καταναλωτών. Για παράδειγμα, κατηγορίες, οι οποίες τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν παρουσιάσει αρνητική τάση, φέτος αντέστρεψαν την τάση τους και κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποσμητικά (2020 vs 2019: -15,4%, 2021 vs 2020: +41,1%), τα αφρόλουτρα (2020 vs 2019: -15,3%, 2021 vs 2020: +17,6%), καθώς και τα προϊόντα styling για τα μαλλιά (2020 vs 2019: -48,6%, 2021 vs 2020: +44,1%). Στον αντίποδα, η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων είχε σαν αποτέλεσμα μια αντίστροφη πορεία για τις βαφές μαλλιών (2020 vs. 2019: +75,4%, 2021 vs 2020: -28,4%).

Όσον αφορά στις κατηγορίες φροντίδας του σπιτιού, φαίνεται οι Έλληνες καταναλωτές να έχουν μετριάσει σημαντικά την κατανάλωση ορισμένων κατηγοριών καθαρισμού, καθώς φαίνεται να υπάρχει κάποια εκλογίκευση σε σχέση με τον πρώτο πανικό. Και πάλι ενδεικτικά αναφέρονται τα καθαριστικά σπιτιού (2020 vs 2019: +39,1%, 2021 vs 2020: -1,9%), αλλά και τα καθαριστικά πατώματος (2020 vs 2019: +23,4%, 2021 vs 2020: +0,1%).

Επίσης τη φετινή Μεγάλη εβδομάδα η κατανάλωση όλων των αλκοολούχων κατηγοριών παρουσίασε ανάπτυξη πωλήσεων, όπως, για παράδειγμα, το ουίσκι (+81,9%), αλλά και οι μπίρες (+40,6%) και τα κρασιά (+22,4%). Θετική ήταν και η τάση που παρουσίασαν τα αναψυκτικά στο σύνολό τους (+16,2%), τα οποία την αντίστοιχη περσινή Μεγάλη Εβδομάδα είχαν παρουσιάσει μείωση της τάξης του -8,7%, γεγονός το οποίο πιθανότατα να σχετίζεται και με την εποχικότητα.

Συνολικά, για το πρώτο τετράμηνο του έτους, η αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου (καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ., Ηπειρωτική Ελλάδα & Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών & του discount καναλιού) κινήθηκε θετικά σε αξία, στο +2,1% (στοιχεία YTD έως 2 Μάϊου 2021), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο, ενώ τα FMCGs στο σύνολό τους παρουσιάζουν σχετικά πιο μετριοπαθή τάση, στο +1,7%.

Όσον αφορά στις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα τρόφιμα & ποτά είναι η μοναδική μεγάλη κατηγορία, που αναπτύσσεται με +4,0%, ενώ οι κατηγορίες που αφορούν στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης, καθώς και τα προϊόντα οικιακής χρήσης παρουσιάζουν μείωση στις πωλήσεις τους σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά -6,2% & -4,4% αντίστοιχα.