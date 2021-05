Grant Thornton: Στο επίκεντρο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το άμεσο ενδιαφέρον τόσο των συμμετεχόντων, όσο και των θεατών συγκέντρωσε το πάνελ με θέμα "Investments, Recovery and Resilience Fund & Growth Plan. Are We Ready?" με την υπογραφή της Grant Thornton στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που διεξήχθη σε υβριδική μορφή στο Ζάππειο Μέγαρο.

Με αφορμή την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις της χώρας τα επόμενα χρόνια, η Grant Thornton επέλεξε να προχωρήσει στη διεξαγωγή του πάνελ εστιάζοντας στον μεγάλο εθνικό στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη γόνιμη συζήτηση συμμετείχαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ο Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton και ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton. Τον διάλογο συντόνισε και κατεύθυνε η δημοσιογράφος, Μαρία Σαράφογλου.

Κατά την τοποθέτησή του αναφορικά με την αξιοποίηση των πόρων και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η φιλοσοφία του πλάνου μας είναι να μειωθεί το τεράστιο επενδυτικό κενό στη χώρα, με κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων και παρουσία μεταρρυθμίσεων στο πρόγραμμα. Το σχέδιο θα είναι δύσκολο στην υλοποίηση, αλλά εφικτό για τη νέα Ελλάδα και η χώρα μπορεί πλέον να είναι περισσότερο φιλόδοξη για το μέλλον της».

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, σχολιάζοντας την πορεία στην οποία μπορεί να εισέλθει η χώρα μετά την απορρόφηση των πόρων τόνισε:

«Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί για τη χώρα μας μία μοναδική ευκαιρία για την υλοποίηση αλλαγών που θα οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της οικονομίας. Εάν στεφθούν με επιτυχία, η ελληνική οικονομία θα αναδυθεί πιο καινοτόμος, παραγωγική, πράσινη και εξωστρεφής, παρέχοντας καλύτερες θέσεις εργασίας και ευημερία».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς το περιεχόμενο και την ουσία τους είχαν και οι τοποθετήσεις του Νικόλαου Καραμούζη, Πρόεδρου της Grant Thornton και του Βασίλη Καζά, Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας.

O Πρόεδρος της Grant Thornton υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Η Ελλάδα έχει μία μοναδική ευκαιρία μέσα στα επόμενα χρόνια να επενδύσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα σημαντικά κεφάλαια που πρόκειται να λάβει, ύψους € 30,56 δισ. μέσω του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0".

Το εν λόγω Σχέδιο, σε συνδυασμό με τον νέο πολυετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2021-2027 ύψους € 26,7 δισ. που θα διατεθούν για την Ελλάδα, αποτελούν κλειδί για μία ισχυρή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς πορεία ανάπτυξης της χώρας μας».

Ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton τοποθετούμενος ανέλυσε τους κινδύνους και τις προκλήσεις της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων επισημαίνοντας:

«Από τη συμμετοχή μας μέχρι σήμερα στην προετοιμασία του σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης, θεωρούμε πως για την αποτελεσματική υλοποίηση του θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 5 κρίσιμοι παράγοντες.

Πρώτον, η άμεση ετοιμότητα των επενδυτικών φορέων (δημοσίων και ιδιωτικών) και η έγκαιρη ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων. Δεύτερον, η αποτελεσματική συνεργασία με τα εμπλεκόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

Τρίτον, ο προσδιορισμός ορθών και αντιπροσωπευτικών οροσήμων στη βάση της τεκμηρίωσης της προόδου υλοποίησης εκάστου επενδυτικού σχεδίου και η αποτελεσματική παρακολούθηση της εκπλήρωσής τους.

Τέταρτον, η εφαρμογή κατάλληλου μηχανισμού διακυβέρνησης μέσα από άμεση στελέχωση και υποστήριξη των ομάδων παρακολούθησης και διαχείρισης των επενδυτικών σχεδίων (δημοσίων και ιδιωτικών) και πέμπτον η δημιουργία ενός διακριτού και ανεξάρτητου μηχανισμού ελέγχου.

Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλους τους φορείς που θα πάρουν μέρος στην υλοποίηση του σχεδίου το να επιτύχουν αυτό το μεγάλο στόχο, που θα μεταμορφώσει την Ελλάδα και θα δώσει πνοή δημιουργίας στις νέες γενιές».