Οι Έλληνες επιχειρηματίες και τα ελληνικά τρόφιμα στη βαυαρική αγορά

«Είμαστε μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων. Ζούμε και εργαζόμαστε στη Βαυαρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Η ομάδα συντονισμού αποτελείται από επαγγελματίες από διάφορους τομείς με γνώση και σφαιρική αντίληψη για τις ανάγκες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη Βαυαρία και τους συγκεκριμένους στόχους που πρέπει να επιτύχουμε».

Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Θεόδωρος Λουπεγίδης εκπρόσωπος του Δικτύου Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (Hellenic Network of Business and Executives in Bavaria – HNBE-Bavaria), ένα δίκτυο, που έχει πρωτίστως ως στόχο την αποτελεσματική διασύνδεση, δικτύωση και ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του.

Το δίκτυο Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας θα αναλάβει τη συστηματική καταγραφή, ανά κλάδο, επάγγελμα και ειδικότητα, των Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Μόναχο, και στη συνέχεια, ενδεχομένως, και σε όλη τη Βαυαρία. Θα δώσει έτσι την δυνατότητα, σύμφωνα με τον κ. Λουπεγίδη, σε όλους τους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν και να έρθουν πιθανώς σε επικοινωνία με τους συναδέλφους και ομοτέχνους τους, αλλά και με δυνητικούς εταίρους, συνεργάτες, προμηθευτές ή πελάτες. Το δίκτυο οικοδομείται μέσα από πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες ενώ αυτό θα λειτουργεί ως δίαυλος ενημέρωσης, επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας με όσους μοιράζονται κοινά επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Ταυτόχρονα θα αναπτύξει δράσεις και πρωτοβουλίες για θέματα ευρύτερου επιχειρηματικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, το δίκτυο θα ενισχύσει τη συλλογική προώθηση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας της ομογένειας και θα ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη δραστηριοποίηση διακεκριμένων επιχειρηματιών και επιστημόνων, οι οποίοι είναι σε θέση να προσφέρουν στη βελτίωση των όρων επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των μελών του και στην αναβάθμιση εικόνας της χώρας μας στη Βαυαρία.

Ένα απτό παράδειγμα, επισημαίνει ο κ. Λουπεγίδης, θα μπορούσε να αποτελέσει η συνεργασία σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης, σε συνεργασία με το Δήμο Μονάχου και άλλους βαυαρικούς φορείς, μέσω της προσφοράς ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων από επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων και στελέχη τα οποία κατέχουν ανώτερες θέσεις σε βαυαρικούς φορείς και επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μονάχου και άλλοι βαυαρικοί φορείς έχουν ζητήσει να υπάρξει μόνιμη συνεργασία για την ενεργοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας της ομογένειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Έλληνες αποτελούν την τέταρτη αριθμητικά κοινότητα αλλοδαπών στο Μόναχο.

Η συμμετοχή στη δραστηριότητα του δικτύου γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν συνεπάγεται τη δημιουργία υποχρεώσεων, πέραν βεβαίως της ρητής αποδοχής της πρόσβασης των άλλων μελών του δικτύου στα στοιχεία επικοινωνίας καθενός από τα μέλη του.

Ο εκπρόσωπος του δικτύου απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους συμπατριώτες να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας, να εγγραφούν και να συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Εκδήλωση

Το δίκτυο σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου Μονάχου, διοργανώνει στις 14 Οκτωβρίου 2021 (17:00 ώρα Ελλάδας, 16:00 ώρα Γερμανίας) διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με θέμα «Βελτίωση της πρόσβασης ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη βαυαρική αγορά».

Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση απευθύνεται, πρωτίστως, σε Έλληνες επιχειρηματίες και εξαγωγείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η άμεση και σφαιρική ενημέρωση των εξαγωγικών μας επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων φορέων για τις δυνατότητες βελτίωσης της πρόσβασης και διεύρυνσης του μεριδίου των προϊόντων μας στη γερμανική αγορά. Παράλληλα, η εν λόγω πρωτοβουλία επιδιώκει να αποτελέσει βήμα για νέες επιχειρηματικές συνέργειες και περαιτέρω δράσεις δικτύωσης και ανάπτυξης εμπορικών συνεργασιών.

Στην εκδήλωση αυτή θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι μεγάλων αλυσίδων super market, ορισμένοι από τους σημαντικότερους εισαγωγείς και διανομείς ελληνικών προϊόντων, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Λαχαναγορά Μονάχου, επιχειρηματίες στον τομέα της εστίασης, καθώς και διακεκριμένοι οινολόγοι, γευσιγνώστες και influencers σε θέματα γαστρονομίας.

Θα ανιχνευθούν οι προοπτικές των ελληνικών τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στη βαυαρική αγορά και στη συνέχεια θα γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις των ομιλητών στον τομέα ειδίκευσής τους. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους ομιλητές από τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση.

