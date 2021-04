Άνοδος στη Wall Street

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα νεότερα στοιχεία για την οικονομία, ενώ προσπαθούν να αφομοιώσουν τις αναφορές για την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αυξήσει σημαντικά τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών για τους πλουσιότερους Αμερικανούς.

Παράλληλα, οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται ελαφρώς κατά 20,92 μονάδες ή 0,06% και κινείται στις 33.836,82 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύεται κατά 0,46% στις 4.154,10 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κερδίζει 0,71% στις 13.916,87 μονάδες.

Ωστόσο, και οι τρεις δείκτες βρίσκονται σε τροχιά να ολοκληρώσουν την εβδομάδα με απώλειες, μόλις μερικές ημέρες μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημείωσαν την προηγούμενη Παρασκευή.

Την Πέμπτη, οι δείκτες υποχώρησαν εν μέσω δημοσιευμάτων ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα προτείνει την αύξηση του συντελεστή επί των κερδών κεφαλαίου στο 39,6% από 20% για φυσικά πρόσωπα που κερδίζουν πάνω από 1 εκατ. δολάρια το έτος.

Παρότι οι αναφορές αυτές έπληξαν την επενδυτική διάθεση, οι αναλυτές σημειώνουν ότι η ανακοίνωση του Μπάιντεν δεν αποτελεί έκπληξη καθώς περιελαμβανόταν στο προεκλογικό του πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή, η πρόταση θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο, με τους περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν ότι εκεί οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια συμβιβαστική λύση με συντελεστή αρκετά μικρότερο από το 39,6%.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές συνεχιζουν να παρακολουθούν τη ροή των εταιρικών αποτελεσμάτων που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με την Intel Corp. να αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους μετά την ανακοίνωση κερδών που ξεπέρασαν με ευκολία τις προβλέψεις των αναλυτών.

Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα αποτελέσματα της Snap Inc. όπως και των Honeywell International Inc. και Schlumberger Ltd. Από την πλευρά της η Mattel Inc. ανακοίνωσε συρρίκνωση ζημιών για το τελευταίο τρίμηνο μετά το άλμα των πωλήσεων κατά σχεδόν 50%.

Την προσοχή των επενδυτών συγκεντρώνει και η κατρακύλα του Bitcoin το οποίο υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 50.000 δολ.

Πτωτικά κινείται και η μετοχή της πρόσφατα εισαχθείσας στο ταμπλό Coinbase, που καταγράφει απώλειες άνω του 1%, με το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο να βρίσκεται σε τροχιά για την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίασή του. Η μετοχή έχει υποχωρεί κατά 14,2% τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ενώ κινείται 23% χαμηλότερα από την τιμή των 381 δολαρίων με την οποία έκανε το ντεμπούτο της στον Nasdaq στις 14 Απριλίου.

Την επενδυτική προσοχή αναμένεται να μονοπωλήσουν σήμερα τα στοιχεία που θα ανακοινώσει λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών η IHS Markit για τους δείκτες PMI στον κλάδο της μεταποίησης και τις υπηρεσίες, με τους αναλυτές να περιμένουν περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.