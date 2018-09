Ήπια κέρδη στη Wall Street

Με θετικό πρόσημο κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας αντιδρώντας στις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, με τα κέρδη πάντως να παραμένουν περιορισμένα εν μέσω της αβεβαιότητας για την πορεία των συνομιλιών της Ουάσινγκτον με Κίνα και Ε.Ε.



Οι ανησυχίες για την αυξημένη ένταση στο παγκόσμιο εμπόριο κυριάρχησαν την προηγούμενη εβδομάδα οδηγώντας τον S&P 500 και τον Nasdaq σε εβδομαδιαίες απώλειες 1% και 2,6% αντίστοιχα.



Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να παραμείνουν στο προσκήνιο και αυτή την εβδομάδα μετά το τελευταίο tweet του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος κάλεσε την Apple να μεταφέρει την παραγωγή της από την Κίνα στις ΗΠΑ.



Δείκτες – Στατιστικά



Ο δείκτης Dow Jones κερδίζει 91,54 μονάδες (0,35%) σκαρφαλώνοντας στις 26.003,57 μονάδες, ο Nasdaq προσθέτει 16,91 μονάδες (0,21%) στις 7.919,40 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 12,31 μονάδες (0,43%) στις 2.883,35 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 24 κινούνται με θετικό πρόσημο και 6 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Nike στα 81,96 δολ. με άνοδο 1,66 δολ. ή σε ποσοστό 2,02% και ακολουθούν η Home Depot στα 209,11 δολ. με άνοδο 1,40% και η 3M με κέρδη 1,36% στα 215,46 δολ.



Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η UnitedHealth Group (-1,59%), η Travelers (-1,38%) και η Apple (-1,01%).



Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της Tesla Inc. ενισχύονται σε ποσοστό 3,4% μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής της εταιρείας Elon Musk την Παρασκευή για την αναδιοργάνωση της διοίκησης.



Ο τίτλος της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων είχε σημειώσει βουτιά την Παρασκευή μετά τις μαζικές αποχωρήσει υψηλόβαθμων στελεχών τις προηγούμενες ημέρες.



Από το "μέτωπο" των συμφωνιών και εξαγορών η Science Applications International Corp. ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την Engility Holdings Inc. με την αξία της συμφωνίας να διαμορφώνεται στα 2,5 δισ. δολ. μαζί με την αποπληρωμή χρέους 900 εκατ. δολ.



Από την πλευρά της η United Rentals Inc. ανακοίνωσε την εξαγορά της BlueLine Rental έναντι 2,1 δισ. δολ.