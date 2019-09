Κατέθεσε ένσταση η Λιθουανία για την παράβαση του Γκομπέρ στο ματς με τη Γαλλία

Ένσταση κατά του κύρους του αγώνα με τη Γαλλία κατέθεσε η Λιθουανία, μετά την ήττα της με 78-75 που σήμανε τον αποκλεισμό της από τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Οι Λιθουανοί προχώρησαν σε αυτήν την κίνηση για την παράβαση στην οποία υπέπεσε ο Γκομπέρ, ύστερα από ελεύθερη βολή του Βαλαντσιούνας, η οποία όμως δεν υποδείχθηκε από το διαιτητικό τρίο.

Πιο συγκεκριμένα ο Γκομπέρ χτύπησε πεντακάθαρα την στεφάνη για να διώξει την μπάλα, ύστερα από την ελεύθερη βολή του Βαλαντσιούνας, αλλά οι Κόντε, Ντάνιελ Γκαρσία Νιέβες και Λεάντρο Λεσάνο, δεν υπέδειξαν τίποτα.



Η παράβαση αυτή, έγινε 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, όταν και η Γαλλία ήταν μπροστά στο σκορ με 76-75.

Η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής.

Η επίμαχη φάση:

Well done @FIBA @FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr