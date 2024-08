Αίσθηση έχει προκαλέσει σε εκατομμύρια θεατές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι ο 51χρονος Τούρκος που πήρε ασημένιο μετάλλιο στη σκοποβολή κι έγινε το απόλυτο viral στο διαδίκτυο.

Ο Γιουσούφ Ντικέτς, μπορεί να μην κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα αλλά η συμπεριφορά του είναι σαφέw πως δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητη και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο Τούρκος αθλητής της σκοποβολής αγωνίστηκε στα 10 μέτρα αεροβόλο μεικτό, ένα άθλημα όπου πολλοί αγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν διάφορα εξαρτήματα (π.χ. ειδικά γυαλιά, ωτασπίδες) για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Η ειδοποιός διαφορά που έκανε ο Ντικέτς ήταν ότι εμφανίστηκε φορώντας απλά γυαλιά οράσεως, κάτι που εντυπωσίασε τους χρήστες στα social.

insane aura

51-yr old Yusuf Dikec of Turkey shows up to the Olympics for shooting without special lenses…

without ear protection…

hand in his pocket & both eyes open…

and casually takes home a silver medal pic.twitter.com/qRB3kwRZmz

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 31, 2024