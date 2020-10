Ποιος είναι σωστός σε έναν γάμο; Ο κωμικός Don McMillan βασίζεται στις λογικές πύλες «and, or, not, and, nor» των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας γάμος.