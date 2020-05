Η Epic Games αποκαλύπτει τις δυνατότητες της μηχανής γραφικών Unreal Engine 5 και τη δύναμη της κονσόλας Playstation 5 με το “Lumen in the Land of Nanite”, ένα demo που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία παρουσιάζει δύο νέες τεχνολογίες: Το Nanite, ένα εργαλείο γεωμετρίας για την εισαγωγή τρισδιάστατων μοντέλων από λογισμικό τρίτων και εικονικοποίηση γεωμετρίας που αποτελείται από εκατοντάδες εκατομμύρια μικροπολύγωνα – και το Lumen, ένα εργαλείο φωτισμού που προσφέρει δυναμικό φωτισμό ο οποίος αντιδρά σε πραγματικό χρόνο, στις αλλαγές σε μια τρισδιάστατη σκηνή. Η μηχανή γραφικών Unreal Engine 5 θα είναι διαθέσιμη στα τέλη του 2021 σε κονσόλες, PC, Mac, iOS και Android.