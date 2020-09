Βρετανία: Φώκια θέλησε να κάνει… μάθημα SUP

Μια φώκια, που ακούει στο όνομα Dandy, θέλησε να κάνει μάθημα SUP στον ποταμό Γουίθαμ, στη Βρετανία. Σύμφωνα με το BBC, κολύμπησε προς την ομάδα που έκανε μάθημα και ανέβηκε πάνω σε μία από τις σανίδες, αγγίζοντας τα πόδια της αθλήτριας.

Ο προπονητής Phil May, από το Yellowbelly SUP School, κατέγραψε το σκηνικό στην κάμερά του, αποτυπώνοντας τόσο την αμηχανία, όσο και τον ενθουσιασμό της γυναίκας που βρέθηκε να κάνει SUP με μια φώκια.