Το θρυλικό κομμάτι “Smack My Bitch Up” αποτελείται από πολλά samples που προέρχονται από τα τραγούδια: “Give the Drummer Some” των Ultramagnetic MCs, “Funky Man” των Kool & The Gang, “In Memory Of” του Randy Weston και άλλα… Το τραγούδι προκάλεσε λόγω του τίτλου του, ενώ και το video clip που κυκλοφόρησε περιείχε βίαιες απεικονίσεις και σεξουαλικό περιεχόμενο. Έφτασε στο top 20 του Ευρωπαϊκού Eurochart Hot 100. Το videoclip περιορίστηκε στη μεταμεσονύχτια μετάδοση στο MTV, αλλά ψηφίστηκε ως το καλύτερο dance βίντεο όλων των εποχών.

