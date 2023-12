Νέα ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφηκαν σήμερα Παρασκευή (21/12) στην Κίνα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει κύμα ψύχους που επιμένει και έρχεται στο τέλος μιας χρονιάς ακραίων καιρικών συνθηκών.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Γραφείο της Κίνας ανακοίνωσε ότι πάνω από 20 σταθμοί σε πολλές περιοχές της χώρας κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για τον μήνα Δεκέμβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτό καταγράφηκε κυρίως στο Χοχότ, την πρωτεύουσα της περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας, στη βόρεια Κίνα, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους έως και -29,1 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας ρεκόρ που είχε σημειωθεί πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Οι αρχές προειδοποίησαν για χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλη ζώνη στο βόρειο, το ανατολικό και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Αυτό το δυνατό κύμα ψύχους έρχεται ύστερα από έναν χρόνο που σηματοδοτήθηκε από ρεκόρ ζέστης και καταστροφικές πλημμύρες, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθιστά τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα πιο συχνά.

Up to 100 icemen work on the Songhua River in China, to carve large blocks of ice to celevrate the annual Harbin International Ice and Snow Festival.pic.twitter.com/0iVLWNAzvS

— Massimo (@Rainmaker1973) December 18, 2023