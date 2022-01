Δένδιας για τον θάνατο Σασόλι: Αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη ΕΕ

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, με ανάρτησή του στο twitter, τονίζοντας ότι αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Βαθιά συντετριμμένος για τον θάνατο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», αναφέρει. «Ο Νταβίντ Σασόλι ήταν ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος και πολιτικός, που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία και μια ισχυρότερη ΕΕ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Deeply saddened by the passing of @EP_President David Sassoli, an accomplished journalist & politician who fought for democracy & a stronger #EU. Heartfelt condolences to his family & to his colleagues in @EUparliament.