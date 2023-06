ΕΕ -Σ. Μισέλ: «Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο»

«Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο!» έγραψε στα ελληνικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε με ανάρτησή του στο twitter: «Συγχαρητήρια Kυριάκο Μητσοτάκη για την επανεκλογή σου στην πρωθυπουργία της Ελλάδας. Ανυπομονούμε να σε συναντήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για τις κοινές μας ευρωπαϊκές προκλήσεις. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο!».

Congratulations @kmitsotakis on your re-election as Greece's Prime Minister.



Looking forward to meeting you in this week's #EUCO and continue working together on our common European challenges.



Συγχαρητήρια και καλή δύναμη Κυριάκο!