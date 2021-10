Εγκάρδια υποδοχή του Αιγύπτιου Προέδρου από τον Δένδια

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, υποδέχτηκε, στο αεροδρόμιο το πρωί της Τρίτης τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι (Abdel Fattah el-Sisi).

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, o κ. Δένδιας υποδέχτηκε εγκάρδια «τον Πρόεδρο της φίλης και στρατηγικού εταίρου Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής ανάμεσα σε Ελλάδα-Αίγυπτο και Κύπρο, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα».

I cordially welcomed on behalf of the Greek Government @AlsisiOfficial, President of our friend and strategic partner #Egypt, ahead of the Trilateral Greece🇬🇷 - Cyprus🇨🇾 - Egypt🇪🇬 Summit taking place in #Athens today. pic.twitter.com/Yzdjjyp5et