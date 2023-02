Η Εύα Καϊλή προσέλαβε τον «δικηγόρο του διαβόλου»

Ο Σβεν Μαρί, δικηγόρος του Σαλάχ Αμπντεσλάμ του τζιχαντιστή ο οποίος πρωταγωνίστησε στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι το 2015 ανέλαβε την υπεράσπιση της Εύας Καϊλή, σύμφωνα με το περιοδικό Politico.

The former lawyer to Salah Abdeslam — the key figure in the 2015 Paris terrorist attacks — is taking over the defense of Greek MEP Eva Kaili in the probe looking into alleged corruption in the European Parliament.https://t.co/kNPAMx1SeG