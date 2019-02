Κουντουρά: Καταλυτικός ο ρόλος του τουρισμού στην ανάπτυξη και ευημερία

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που αναγνώρισε την αξία του τουρισμού ως κινητήρια δύναμη συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία, και ανέδειξε τον καταλυτικό του ρόλο στην ανάπτυξη και την ευημερία», επεσήμανε η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, από το βήμα της εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας καμπάνιας επικοινωνίας της Marketing Greece. Η επιτυχία του τουρισμού αποτυπώθηκε στα εξαιρετικά αποτελέσματα της τελευταίας τετραετίας, και αυτή η επιτυχία είναι επιτυχία όλων μας, είναι επιτυχία της Ελλάδας, ανάφερε η υπουργός.



Για τη νέα χρονιά η κυρία Κουντουρά έκανε λόγο για μία απαιτητική χρονιά, με ιδιαιτερότητες και ζητήματα ήδη που κρατούν σε εγρήγορση όλη την ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά, και τα οποία διαχειριζόμαστε, συμπλήρωσε. Μέσα από στρατηγικές κινήσεις, μέσα από προσωπικές επαφές, με προγράμματα και νέες δράσεις προβολής και προώθησης, εργαζόμαστε ώστε να διατηρήσουμε την υψηλή τουριστική ζήτηση για την Ελλάδα, να ενισχύσουμε τα τουριστικά μας μερίδια και να εξασφαλίσουμε ακόμη μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια, υπογράμμισε.



Όπως εξήγησε η υπουργός, στη στρατηγική του υπουργείου ήταν και είναι προτεραιότητα η συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ανάπτυξη επωφελών για τον τουρισμό μας συνεργιών.



Η Έλενα Κουντουρά αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία με το ΣΕΤΕ και με τη Marketing Greece που υποστηρίζει την εθνική τουριστική πολιτική του υπουργείου και δρα συμπληρωματικά στο κεντρικό έργο του εθνικού φορέα στην παγκόσμια τουριστική προώθηση και προβολή της Ελλάδας, του ΕΟΤ.



Ευχαρίστησε για την παραχώρηση στον ΕΟΤ της ταινίας "Oh My Greece! Unlock the Feeling", ελεύθερης πνευματικών δικαιωμάτων, και ανάφερε ότι η ταινία θα προωθηθεί από το ευρύ δίκτυο των γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού και του υπουργείου Τουρισμού, σε όλες τις ξένες αγορές, με όλα τα αποτελεσματικά σύγχρονα εργαλεία, και τα διαδικτυακά μέσα.



Την ίδια στιγμή, η εν λόγω ταινία, θα προβληθεί από κοινού στο κεντρικό περίπτερο του ΕΟΤ, στην κορυφαία Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙΤΒ στο Βερολίνο όπου η Ελλάδα συμμετέχει στις αρχές Μαρτίου.