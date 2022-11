Λευκός Οίκος: Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα να αμυνθεί κατά της τρομοκρατίας

Ο Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι δήλωσε πως η Άγκυρα αντιμετωπίζει μια «τρομοκρατική απειλή» στα νότια σύνορά της και έχει κάθε δικαίωμα να αμυνθεί.

Αξιολογώντας τις εξελίξεις στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία, ο Κίρμπι δήλωσε: «Η Τουρκία συνεχίζει να υποφέρει από την τρομοκρατική απειλή, ιδίως στα νότια σύνορά της. Φυσικά, έχουν κάθε δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τους πολίτες τους».

Επίσης, πρόσθεσε ότι το σημείο που τους ανησυχεί σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή είναι η εξέλιξη της «μάχης κατά του Ισλαμικού Κράτους (DAESH).

«Μια επιχείρηση στην περιοχή μπορεί να περιορίσει την ικανότητα των εταίρων μας να πολεμήσουν τη DEASH. Θέλουμε να συνεχίσουμε την πίεση εναντίον της», είπε.

