Σκηνικό πολέμου έστησε ο Ερντογάν στα παράλια της Ιωνίας

Από το πολεμικό σκηνικό που είχε στηθεί στο Σεφεριχισάρ στη Σμύρνη στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης, ο Ταγίπ Ερντογάν όπως αναμενόταν, απείλησε ξανά, ευθέως την Ελλάδα.

«Δεν αστειεύομαι, μην εξοπλίζετε τα νησιά» είπε οργισμένος στην ομιλία του μετά τη λήξη της στρατιωτικής άσκησης «EFES 2022» που διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

Η ακριβής μετάφραση των δηλώσεων του Ερντογάν έχει ως εξής:

«Αισθάνομαι λύπη που κάποιοι προσπαθούν να καταπατήσουν τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μερικοί Έλληνες πολιτικοί μιλούν παράλογα και αναφέρονται σε πράγματα αδιανόητα και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέματα χωρίς να υπολογίζουν ότι στο τέλος θα υπάρξουν μεγάλες απώλειες.

Θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Ιστορίας διότι δεν έχουν αρκετές δυνάμεις ακόμη και αν βρουν υποστήριξη από άλλους. Καλώ την Ελλάδα να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά και να εφαρμόσει τις διεθνείς Συνθήκες. Δεν αστειεύομαι! Μιλάω σοβαρά!

Στην Ανατολική Μεσόγειο το Καστελλόριζο απέχει 2 χλμ. από τις τουρκικές ακτές και 600 χλμ. από τον εθνικό κορμό της Ελλάδας. Είναι αδιανόητο να απαιτούν 40 χλμ. θαλάσσιες περιοχές. Θα πρέπει να προσέξει και η διεθνής κοινότητα γιατί τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τουριστική απόβαση στα νησιά.

Η Ελλάδα που είναι μέλος της ΕΕ συνεχίζει να καταπιέζει τις τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και τη Ρόδο παρά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ από το 1999. Και έτσι αποδεικνύεται ότι εφαρμόζουν δυο μέτρα και δυο σταθμά όταν μας κατηγορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα τελευταία 2 χρόνια τους καλούμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για στρατιωτικές διαβουλεύσεις αλλά ούτε κάν μας έχουν απαντήσει. Εμείς δεν καταπατάμε τα δικαιώματα κανενός αλλά δεν θα επιτρέψουμε να καταπατήσουν τα δικά μας δικαιώματα.

Προειδοποιώ την Ελλάδα να μην κάνει αυτά που έκανε πριν από 100 χρόνια στηριζόμενη σε άλλους και να έρθει στα συγκαλά της. Στο θέμα των νησιών που είναι εξοπλισμένα δεν θα κάνουμε πίσω.

Κυπριακό. Η ΕΚ πλευρά δεν κάνει βήματα προς τη λύση γι' αυτό είναι αναπόφευκτο και δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή, παρά τη λύση δυο κρατών. Η ΕΚ πλευρά αν αυτού, υποθάλπει τρομοκράτες.



Στην Αν. Μεσόγειο θα συνεχίσουμε τις έρευνες μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να δραστηριοποιηθεί στις δικές μας θαλάσσιες περιοχές.»

Νωρίτερα, στην τακτική των συντονισμένων πυρών, ο εκπρόσωπος του της τουρκικής προεδρίας, Ομέρ Τσελίκ, γνωστός για τις προβοκατόρικες παρεμβάσεις του και ακραίες θέσεις του, σε ανάρτησή του στο Twitter, είχε προχωρήσει σε μία ακραία επιθετική δήλωση: «Μία νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά».

Το υπουργείο Εξωτερικών απάντησε με την παρουσίαση 16 χαρτών που ξεκινούν από το status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης το 1923 και των Παρισίων το 1947.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Στην προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης από το ευρύτερο κοινό του τουρκικού αναθεωρητισμού, οι συνημμένοι χάρτες απεικονίζουν, με παραστατικό και αδιάψευστο τρόπο, τις τουρκικές παράνομες, μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις.



Οι χάρτες ξεκινούν από το status quo που είχε κατοχυρωθεί με τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947).



Στη συνέχεια προβάλλονται οι τουρκικές αξιώσεις, όπως αυτές ξεκίνησαν με τις παράνομες αδειοδοτήσεις της κρατικής τουρκικής εταιρίας πετρελαίου (ΤΡΑΟ) για εξερεύνηση κοιτασμάτων πετρελαίου σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Βόρειο Αιγαίο το 1973, συμπεριλαμβάνουν την προσπάθεια υφαρπαγής από την Ελλάδα της ευθύνης για έρευνα και διάσωση στο μισό Αιγαίο τη δεκαετία του ‘80, τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» τη δεκαετία του ‘90, την κλιμάκωση με νέες άδειες στην Ανατολική Μεσόγειο, την αποδοχή ως επισήμου δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», το «τουρκο-λιβυκό μνημόνιο» και φθάνουν μέχρι την τουρκική θεωρία περί του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.



Οι ανωτέρω χάρτες τεκμηριώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού με σκοπό την ανατροπή του status quo, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, απειλώντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας».

Η ΑΣΚΗΣΗ EFES 2022 ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ

Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν έχοντας στο πλευρό του τον ακροδεξιό του εταίρο Ντεβλέτ Μπαχτσελί επιχειρώντας να στείλουν μήνυμα ομοψυχίας και συμπόρευσης στα εθνικιστικά σχέδιά τους. Πληροφορίες από την Άγκυρα φέρουν το κυβερνητικό δίδυμο να συναντήθηκε πριν από δύο ημέρες στο Προεδρικό Μέγαρο και να κατέστρωσε το σχέδιο της κοινής εμφάνισής τους με το μήνυμα ότι λειτουργούν σε μία γροθιά ή «η ισχύς εν τη ενώσει».

📸| Messages to Greece from Turkish President Erdogan, speaking from the #EFES2022 exercise:



▪️Stop arming the non-military islands, I'm not kidding.

▪️Stay away from dreams, actions and statements that will result in regret.

▪️Make up your mind pic.twitter.com/ge92AH2zCm