Tηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, Σαμπρί Μπουκαντούμ (Sabri Boukadoum), είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

In telephone conversation earlier today, FM @NikosDendias & #Algeria FM S.Boukadoum discussed recent dvpts in the broader region



