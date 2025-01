Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη.

Τόσο ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας όσο και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αναφέρονται με θέρμη στο έργο του πρώην πρωθυπουργού, ως αναμορφωτή της Ελλάδας, ενώ δεν έχουν λείψει και οι αναφορές στον διεθνή Τύπο και ΜΜΕ.

Ρομπέρτα Μέτσολα: «Η Ευρώπη πενθεί μαζί με το λαό της Ελλάδας για την απώλεια»

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, με ανάρτηση της στο Χ στην ελληνική γλώσσα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Κώστα Σημίτη και στους δικούς του ανθρώπους και παράλληλα αναφέρει: «Ένας βαθιά ευρωπαϊστής και οραματιστής πολιτικός. Ένας ηγέτης του οποίου η παρακαταθήκη διατηρεί μια ξεχωριστή θέση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή».

Όλαφ Σολτς: «Τιμούμε τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη δέσμευσή του για ένα σύγχρονο κράτος»

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέφερε στο δικό του μήνυμα:

«Ο Κωνσταντίνος Σημίτης, ο επί μακρόν επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν σπουδαίος Ευρωπαίος και φίλος της Γερμανίας. Τιμούμε τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τη δέσμευσή του για ένα σύγχρονο κράτος. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

Konstantinos Simitis, the long-standing Greek head of government, was a great European and friend of Germany. We honor his contributions to European solidarity and his commitment to a modern state.

Our sincere condolences go to his family and friends.

