Με τον Ελληνοαμερικανό υπουργό Εσωτερικών της πολιτείας του Ιλινόις, Αλέξη Γιαννούλια συναντήθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Ο κ. Γιαννούλιας απένειμε στον υπουργό Άμυνας μια εύφημο μνεία για τη δράση και τη συνεισφορά του καθόλη τη διάρκεια των αξιωμάτων του αρχικά ως υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα ως υπουργός Άμυνας στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

It was an honor to welcome Greek Minister of National Defense @NikosDendias to the great state of Illinois. Minister Dendias has made invaluable contributions to US-Greece relations and established strong ties with Illinoisans, especially the vibrant Greek community in Chicago. pic.twitter.com/visfW5EjRH

— Secretary Alexi Giannoulias (@ILSecOfState) January 24, 2025