Θέατρο του Νέου Κόσμου: Όλα όσα θα δούμε τη φετινή σεζόν

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου ανακοίνωσε τον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό για τη θεατρική περίοδο 2022-2023. Ειδικότερα δεκαπέντε παραστάσεις θα εμπλουτίσουν το φετινό ρεπερτόριο του Θεάτρου, και θα βρουν στέγη στη σταθερή του έδρα στην Αντισθένους αλλά και στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.

Όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος: «Το ελληνικό θέατρο κάνει άλλη μια επανεκκίνηση. Μαζί του και το Θέατρο του Νέου Κόσμου, φρεσκοβαμμένο και ανακαινισμένο, έτοιμο να υποδεχτεί το κοινό του σε συνθήκες, ευχόμαστε, κανονικότητας, όποια κανονικότητα μας αναλογεί σ’ αυτή τη γωνιά του κόσμου που ζούμε και εργαζόμαστε. Όπου ο πολιτισμός, ο σύγχρονος πολιτισμός, παλεύει με προβλήματα κάθε λογής κι όμως δεν το βάζει κάτω. Ή έτσι νομίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, με τον τρόπο που μας έχει γνωρίσει και μας έχει εμπιστευτεί το κοινό, ανοιχτοί στο καινούριο. Παλαιότεροι και νεότεροι, σε αέναη αλληλεπίδραση, κρατώντας αυτό το χώρο καλλιτεχνικά ζωντανό».

Ακόμη ο καλλιτεχνικός δευθυντής του Θεάτρου του Νέου Κόσμου επισημαίνει: «Από τον Οκτώβριο ως τον Ιούνιο, 15 παραγωγές στις τρεις αίθουσες του θεάτρου συν τα δευτερότριτα στο Καρέζη, όπου είχαμε ξαναβρεθεί προ covid. Με έμφαση σε σύγχρονα έργα, ελληνικά και ξένα και με κριτήριο τα πρόσωπα: τους σκηνοθέτες και τη ματιά τους και φυσικά τους συνεργάτες τους. Με ρίσκο. Αλλά χωρίς ρίσκο δε γίνεται τίποτα, ούτε στη ζωή ούτε στην τέχνη»

Τρέιλερ θεατρικής χρονιάς 2022-2023:

Κεντρική Σκηνή

Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Πρεμιέρα: 20 Οκτωβρίου

Πώς μπορεί να σκοτώσει κανείς τον πατέρα του; Ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα στην ιστορία του ανθρώπου, η πατροκτονία, είναι στον πυρήνα του έργου Μια άλλη Θήβα του Γαλλο-ουρουγουανού συγγραφέα Σέρχιο Μπλάνκο.



Ένας συγγραφέας επισκέπτεται με ειδική άδεια στη φυλακή έναν 21χρονο, τον Μαρτίν, καταδικασμένο σε ισόβια για πατροκτονία. Ο συγγραφέας έχει σκοπό, μέσα από τις συναντήσεις του με τον ισοβίτη, να γράψει ένα έργο με επίκεντρο την πατροκτονία, που θα παρουσιαστεί στο θέατρο με ερμηνευτές τον ίδιο τον πατροκτόνο και τον συγγραφέα. Παρά την αρχική άδεια όμως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαγορεύει στον Μαρτίν να παίξει στην παράσταση. Έτσι ο συγγραφέας βρίσκει έναν νέο ηθοποιό, τον Φεδερίκο, που θα ερμηνεύσει το ρόλο του πατροκτόνου στο θέατρο.



Το έργο αναπαριστά τις συναντήσεις του συγγραφέα με τον Μαρτίν αλλά και με τον Φεδερίκο (που ο Σέρχιο Μπλάνκο επιλέγει να ερμηνεύονται από τον ίδιο ηθοποιό), καθώς και τη σχέση που αναπτύσσει ο συγγραφέας με τον πατροκτόνο, σχέση που σημαδεύει τη ζωή του νέου άνδρα αλλά και δοκιμάζει τις βεβαιότητες του μεγαλύτερου.



Ένα έργο για την ανδρική ταυτότητα, που ερευνά τη διαδικασία της μυθοπλασίας με αφορμή την πραγματική ζωή, θίγοντας παράλληλα θέματα όπως η πατριαρχία και οι ταξικοί διαχωρισμοί, η ψυχική ασθένεια, ο ρόλος της θρησκείας, ο ερωτισμός, και πολλά ακόμη. Χλευάζοντας τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, αυτό που ξέρεις και αυτό που νομίζεις ότι ξέρεις. Με αναφορές που ξεκινούν από την αρχετυπική πατροκτονία που διέπραξε ο Οιδίποδας και φτάνουν ως το μπάσκετ: οι συναντήσεις του συγγραφέα με τον Μαρτίν αλλά και τον Φεδερίκο γίνονται πίσω απ’ το ψηλό συρματόπλεγμα που περικλείει το μικρό γήπεδο μπάσκετ στο προαύλιο της φυλακής. Με τις κάμερες ασφαλείας και το βλέμμα των φρουρών που παρακολουθούν τα πάντα.

Ένα έργο για το έγκλημα και την τιμωρία, την αγάπη και τα όρια της δικαιοσύνης.

Ένα έργο αινιγματικό, συγκινητικό όσο και διασκεδαστικό.



Συντελεστές της παράστασης



Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σκηνικά: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια:ΚλαιρΜπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών - Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδογιάννης

Φωτογραφίες: ΠάτροκλοςΣκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Χώρος

Κεντρική Σκηνή

20.10.2022 – 15.01.2023

Διάρκεια Παράστασης: 120 λεπτά

Μέρες / Ώρες



Από 20/10 έως 06/11 &



Aπό 11/1 έως 15/01



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:15

Κυριακή 18:30

Από 09/11 έως 08/01



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Σάββατο 21:15

Κυριακή 18:30

Με νύχια και με δόντια του Θόρντον Ουάιλντερ



Σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη



Πρεμιέρα: 11 Νοεμβρίου

Το έργο Με νύχια και με δόντια του ΘόρντονΟυάιλντερ, εμπνευσμένο από την «Aγρύπνια των Φίννεγκαν» του Τζέιμς Τζόυς, είναι μια παράδοξη ιστορία του ανθρώπινου είδους και μια αλληγορική ανάγνωση για το τέλος του κόσμου και της Ιστορίας. Κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το 1942, ενώ στην Ευρώπη βρίσκεται στην κορύφωσή του ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Περιγράφει πέντε χιλιάδες χρόνια από τη ζωή μιας τυπικής μικροαστικής αμερικανικής οικογένειας, που αγωνίζεται να επιβιώσει μέσα σ’ έναν ατέλειωτο κύκλο από πλημμύρες, λοιμούς, παγετώνες και πολέμους. Η πρώτη πράξη διαδραματίζεται την Εποχή των Παγετώνων, στη δεύτερη βρισκόμαστε σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο πριν από έναν μεγάλο κατακλυσμό και στην τρίτη επιστρέφουμε στο σπίτι της πρώτης πράξης, αυτή τη φορά όμως μετά από έναν πολυετή πόλεμο. Αν και η υπόθεση θα χαρακτηριστεί μη αληθοφανής και εξεζητημένη και το πρώτο ανέβασμα του έργου θα χτυπηθεί από μια μεγάλη μερίδα της κριτικής, σε λίγους μήνες το Με νύχια και με δόντια θα κερδίσει το βραβείο Πούλιτζερως το καλύτερο θεατρικό έργο της χρονιάς.

Ο Θόρντον Ουάιλντερ γράφει με ασυνήθιστη πρωτοτυπία, φροντίζοντας να εμπλουτίσει το μοντέρνο ύφος γραφής του με χιούμορ αλλά και ειρωνεία, με απώτερο στόχο ν΄ αναδείξει τον άνθρωπο ως υπαίτιο αλλά και ταυτόχρονα ως θύμα των δεινών που ο ίδιος προκαλεί στον εαυτό του, στον πολιτισμό και στον κόσμο που δημιούργησε. Ο συγγραφέας επιθυμεί επίσης ν’ αξιοποιήσει στο έπακρο τα θεατρικά μέσα που σπάνε την ψευδαίσθηση, προτείνοντας συνεχώς την επικοινωνία- αλληλεπίδραση ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία.

Η Σοφία Μαραθάκη, με όχημα τη νέα μετάφραση του Αλέξη Καλοφωλιά, που έγινε ειδικά για την παράσταση, επιχειρεί να μεταφέρει εκ νέου στη σκηνή το θεατρικό σύμπαν του Θόρντον Ουάιλντερ. Με την ομάδα θεάτρου ΑΤΟΝΑλ —που ερευνούν και δοκιμάζουν τις διαφορετικές φόρμες, τον ρυθμό, το γκροτέσκο, τους αφηγηματικούς κώδικες— ανεβάζουν το Με νύχια και με δόντια, σε μια χρονική περίοδο όπου δεν μπορεί παρά να νοηθεί ως οριακή για την ανθρωπότητα, μέσα από τις συνεχείς κρίσεις που καλείται ν’ αντιμετωπίσει σε σημαντικούς τομείς όπως η οικονομία, το περιβάλλον, οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες διαβίωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Συντελεστές της παράστασης



Μετάφραση: Αλέξης Καλοφωλιάς

Σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη

Δραματουργική επεξεργασία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Κίνηση: Βρισηίδα Σολωμού

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Γιώργος Λόξας

Παραγωγή: Ομάδα Θεάτρου ΑΤΟΝΑλ

Εκτέλεση παραγωγής: Polyplanity Productions /Βίκυ Στρατάκη &

ΝίκοςΧαραλαμπίδης.

Φωτογραφίες: ΠάτροκλοςΣκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Βασίλης Καλφάκης, Νάντια Κατσούρα, Ελεάννα Καυκαλά, Γιώργος Λόξας, Σοφία Μαραθάκη, Μάριος Παναγιώτου, Μαρία Παρασύρη, Γιώργος Σύρμας

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Χώρος

Κεντρική Σκηνή

11.11.2022 – 08.01.2023

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:30

Κυριακή 21:15

Μπιλ & Λου

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αγιοπετρίτης – Μπογδάνος

Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου

Βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία φιλίας που επαναδιαπραγματεύεται το “μαζί”. Η Λου, μια τετραπέρατη μα παραμελημένη οκτάχρονη από την Αυστραλία, είναι διαρκώςαπορημένη: «Πώς μπορεί κάποιος που γεννιέται να είναιατύχημα;» «Οι γοργόνες κάνουν απολέπιση;» «Σ’ έχουν κοροϊδέψει ποτέ;» Ο Μπιλ, ένας άθεος Εβραίοςαπό τη ΝέαΥόρκη, υπέρβαρος και με σύνδρομο Άσπεργκερ, είναι διαρκώς μπερδεμένος. Ο Μπιλ και η Λου, χωριστά αλλά μαζί, είναι ένα απροσδόκητο “μπερδαπορημένο” ντουέτο, που η μοναξιά του ενός λειαίνει τη μοναξιά του άλλου.

Έπειτα από δύο sold-out χρονιές στο SkrowTheater, η παράσταση του Δημήτρη Αγιοπετρίτη- Μπογδάνου, με τους Στέλιο Ιακωβίδη, Βασίλη Μαυρογεωργίου και Λυδία Τζανουδάκη, επιστρέφει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου για λίγες παραστάσεις. Βασισμένο στην αληθινή και ξεκαρδιστικά́ σπαρακτική́ ιστορία - που στο παρελθόν μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο με καλλιτεχνικές και εμπορικές αξιώσεις - η οποία αφηγείται τη σχέση δύο μοναχικών αγνώστων, που ζουν σε “καραντίνα” από την αγάπη, και που εντελώς απροσδόκητα καταφέρνουν και χτίζουν μια αδιάρρηκτη εικοσαετή φιλία, ανταλλάσσοντας τους κόσμους τους, τις αγωνίες, τα όνειρα και τις σοκολατένιες “παρηγοριές” τους, δι’ αλληλογραφίας.

Με σαρκοβόρο χιούμορ και αφοπλιστική ωμότητα, η ιστορία θίγει την παιδική παραμέληση, την ψυχική ανισορροπία, τη σχολική βία, τη μοναξιά, την κατάθλιψη, την εξάρτηση, την αυτοεκτίμηση και την κοινωνική απομόνωση, αναδεικνύοντας τη φιλία, τη συμπαράσταση και τον σεβασμό σε όπλακατά της ματαιότητας και μοναδικά αγαθά για την επιβίωση και την ατομική ελευθερία.

Το θεατρικό ανέβασμα, εμπνευσμένο από την ιστορία αυτή, απορροφά άφοβα τη βαριά θεματολογία και τη διαχειρίζεται ευρηματικά συνδυάζοντας υποκριτική δεινότητα και γκροτέσκα αισθητική με τρόπο που από τη μία καυτηριάζει τη συναισθηματική “δυσλεξία” της κοινωνίας και από την άλλη την αντικρούει αναδεικνύοντας την ενσυναίσθηση ως “γλωσσάρι” ουσιαστικής επαφής.

Ένα μαύρο παραμύθι, άλλοτε ανάλαφρο κι ελπιδοφόρο κι άλλοτε σκληρό και πνιγηρό, που βλέπει με κατανόηση και ζεστασιά τις παραφωνίες της ζωής, καθώς οι βασανισμένοι χαρακτήρες βρίσκουν διέξοδο για ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και τελικά νόημα ύπαρξης, απελευθέρωση και λύτρωση.

Γιατί είναι ανακουφιστικό να σε αγαπούν, ακόμα και για όσα δεν είσαι.

Συντελεστές της παράστασης



Σκηνοθεσία – Δραματουργική επιμέλεια:Δημήτρης Αγιοπετρίτης - Μπογδάνος

Σκηνικά - Κοστούμια:Λυδία Κοντογιώργη

Κομμώσεις, περούκες: Θωμάς Γαλαζούλας

Μακιγιάζ: OlgaFalei

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts& Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Στέλιος Ιακωβίδης, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Λυδία Τζανουδάκη

Χώρος

Κεντρική Σκηνή

05.12.2022 – 11.04.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 90 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:00

Τρίτη 21:00

Butterflies in my stomach: Gen-L



Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ρήγος



Πρεμιέρα: 15 Φεβρουαρίου

Ένα καινούργιο ναρκωτικό κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανθρώπους, μια επικίνδυνη ουσία που σαρώνει τα όνειρα, τις αυταπάτες, τις ελπίδες τους, και τους οδηγεί από την έκσταση στη συναισθηματική (ή και τη σωματική) παραλυσία, από την απόλυτη έμπνευση στο απόλυτο κενό. Έξι ηθοποιοί βρίσκονται σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης και ορκίζονται ότι δεν θα ενδώσουν ποτέ πια στη μεθυστική ουσία. Θα τα καταφέρουν;



Ο έρωτας, όπως και οι ουσίες, είναι κάτι που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για να ξεφύγουν από μια πεζή καθημερινότητα, να απαλλαγούν από τα ψυχικά βάρη, να εξυψωθούν σε μια ιδανική κατάσταση, να βιώσουν μια ονειρική ζωή, ενώ, σύμφωνα με την επιστήμη, είναι απλώς θέμα χρόνου μέχρι να κυκλοφορήσει το χάπι του έρωτα. Και τα δύο επενεργούν στο σώμα μας με παρόμοιους τρόπους, έστω κι αν λέγεται πως όσοι εθίστηκαν, πάντα θα προτιμούν τις ουσίες. Θα είναι όμως έτσι για τη γενιά L (από το αρχικό των λέξεων Love και Loss), που έρχεται στο Θέατρο του Νέου Κόσμου; Ή μήπως θα επικρατήσει το επιτακτικό σύνθημα Don’t be afraid to love;



Μια παράσταση πάνω στον έρωτα και τα όνειρα που στοίχειωσαν τις τρεις γενιές που αυτή τη στιγμή κρατούν στα χέρια τους τον πλανήτη: τη GenX, τους Millenials και τη GenZ. Έρωτες, αγάπες, διαψεύσεις, απορρίψεις, θλίψη και κατάθλιψη, απώλειες, εθιστικές ουσίες, ψυχεδελικά ταξίδια, και πολλά άλλα παρελαύνουν μπροστά μας μέσα από αποσπάσματα έργων που στιγμάτισαν τις γενιές αυτές, από θεωρητικά κείμενα και επιστημονικά δεδομένα, από τραγούδια και από προσωπικές εξομολογήσεις και αγωνίες των ηθοποιών της παράστασης. Μουσική, θέατρο και χορός μπλέκονται με μοναδικό τρόπο σε ένα devise dpop θέαμα που φέρει τη σφραγίδα του πολυμήχανου καλλιτέχνη και μετρ στο είδος, Κωνσταντίνου Ρήγου.

Σκηνοθεσία – Σύλληψη: Κωνσταντίνος Ρήγος

Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Χώρος

Κεντρική Σκηνή

15.02.2023 – 09.04.2023

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ



Από 15/02 έως 05/03



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:15

Κυριακή : 18:30

Από 08/03 έως 09/04



Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Σάββατο 21:15

Κυριακή : 18:30

Σίρλεϊ του Γουίλλι Ράσελ



Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Πρεμιέρα: 10 Μαρτίου



Ο κωμικός μονόλογος Σίρλεϊ Βάλενταϊν, με την Ελένη Ουζουνίδου, αφηγείται το “πριν” και το “μετά” στη ζωή μιας γυναίκας. Πριν και μετά από το μεγάλο βήμα που κάνει για να αφήσει πίσω την ανιαρή καθημερινότητα και να αρχίσει να ζει πραγματικά.



Η Σίρλεϊ Βάλενταϊν είναι μια γυναίκα που βρίσκεται σε ένα τέλμα, σε έναν συμβατικό γάμο, με ένα σύζυγο που την καταπιέζει και μια κοινωνία που την περιορίζει. Εκείνη όμως βρίσκει μέσα της χώρο για να ονειρεύεται και να ξεφεύγει από τη ματαιότητα που την απειλεί. Αυτή η έντονη ανάγκη της για ζωή την οδηγεί να ταξιδέψει από την Αγγλία στην Ελλάδα και, μέσα από μια ανέλπιστη περιπέτεια, να βρει τελικά πολύ περισσότερα απ’ όσα αναζητούσε.



Το έργο του πολυβραβευμένου συγγραφέα Γουίλλι Ράσελ πραγματεύεται τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στον γάμο, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να βρουν την ταυτότητα τους και να αψηφίσουν το κατεστημένο, κυνηγώντας τα όνειρά τους.



Η σκηνοθετική ματιά του Βασίλη Μαυρογεωργίου ισορροπεί ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ανακάλυψη ενός βαθύτερου σουρεαλισμού που χαρακτηρίζει τις εσωτερικές ζωές των ανθρώπων.

Συντελεστές της παράστασης



Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Με την Ελένη Ουζουνίδου

Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Χώρος

Κεντρική Σκηνή

10.03.2023 – 09.04.2023

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 18:30

Κυριακή 21:15

Η Ανατολή της Έλλης Παπαδημητρίου



Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Πρεμιέρα: 20 Απριλίου

Η Ανατολή της Έλλης Παπαδημητρίου: Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή του 1918-1922. Νίκες και πανωλεθρίες, αιτίες και συνέπειες. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος και τα πάθη του. Το θανατικό κι ο ξεριζωμός, η θέληση για ζωή κι ο αγώνας, των γυναικών κυρίως, να στεριώσουν στην καινούρια πατρίδα, ο πόνος πλάι πλάι με την πίστη στη ζωή. Οι πρόσφυγες φέραν στην Ελλάδα τη νοικοκυροσύνη τους, τις γεύσεις, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, τους χορούς τους. Την μπόλιασαν με τον πολιτισμό τους.



Η Έλλη Παπαδημητρίου, γνωστή πιο πολύ από τον Κοινό Λόγο, που ήταν η εναρκτήρια παράσταση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου το 1997 σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ασχολήθηκε πολλές δεκαετίες με τη θεατρική σύνθεση Ανατολή. Η Έλλη είχε μια εμμονική σχέση με αυτό το έργο της: φεύγοντας για τη Μέση Ανατολή στην Κατοχή, το μόνο χειρόγραφο που ρίχνει στη βαλίτσα της είναι η Ανατολή, που την εκδίδει για πρώτη φορά στο Κάιρο το 1941 και εν συνεχεία κάθε 10 χρόνια ξαναδουλεμένη: 1952, 1962, 1972, 1982, στις επετείους της Μικρασιατικής καταστροφής.



100 χρόνια από το μοιραίο αυτό γεγονός, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», η Ανατολή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 15 & 16 Ιουλίου 2022, με φυσικό σκηνικό τον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας. Φόρος τιμής στη συγγραφέα που συνέδεσε τη ζωή και το έργο της με τη μοίρα της Μικράς Ασίας.α



Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος είχε την τύχη να γνωρίσει και να συνδεθεί με την Έλλη Παπαδημητρίου τη δεκαετία του ’70, σπουδαστής ακόμα στη δραματική σχολή. 25 χρόνια μετά τον Κοινό Λόγο, κι ύστερα από την επιτυχία της παράστασης στην αρχαία Τίρυνθα, η Ανατολή θα παιχτεί για το αθηναϊκό κοινό στο Θέατρο του Νέου Κόσμου από τις 20 Απριλίου ως το τέλος Μαΐου 2023.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Σκηνικά- Κοστούμια: ΚλαιρΜπρέισγουελ

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Επιστημονική σύμβουλος: Ιωάννα Πετροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελική Τόμπρου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company



Παίζουν οι ηθοποιοί: Ελένη Ουζουνίδου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Καπουράνης

Συμμετέχει ο τσελίστας Tάσος Μισυρλής

Ευχαριστούμε τη φίλη Λένα Σαββίδη, που όπως και στον Κοινό Λόγο έτσι και τώρα μας παραχώρησε τα δικαιώματα για την παρουσίαση της Ανατολής.

Χώρος



Κεντρική Σκηνή

20.04.2023 – 28.05.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 60 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή : 19:00





ΟΙ 5 του Αιγαίου από την Ομάδα Patari Project



Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Πρεμιέρα: 2 Οκτωβρίου

Οι Patari Project παρουσιάζουν τη νέα τους δουλειά Οι 5 του Αιγαίου, μια παράσταση-ταξίδι με οδηγό τις ιστορίες και τους μύθους που έχουν συνδεθεί με το γνωστό μας πέλαγος.



Πέντε ηθοποιοί ανεβαίνουν στην πλατφόρμα-βάρκα και σαλπάρουν για την ανοιχτή θάλασσα. Ο Μένιος ο έμπειρος θαλασσινός κανονίζει την πορεία, η Αφρούλα η διαβασμένη κρατά το ημερολόγιο, ο Λέλος ο ενθουσιώδης ψάχνει τη θάλασσα με τα κιάλια του, ο Τσίφτης ο καλλίφωνος προσέχει να είναι όλοι καλά, κι η Κομπρέσα ο σίφουνας υπνοβατεί και θέλει να εξερευνήσει τον βυθό…



Χαμένοι στο πέλαγος, συντονισμένοι όμως στο κουπί, πλέουν στη φουσκοθαλασσιά. Όταν ο αέρας πνέει δυνατός και το κύμα σηκώνεται, χρειάζεται σύμπνοια για να μείνει το καράβι στη σωστή πορεία του. Και φίλοι αλλά και συνεργάτες, οι πέντε τους είναι μια οικογένεια της θάλασσας.



Στην παράσταση οι περιπέτειες διαδέχονται η μία την άλλη, σαν το παιχνίδισμα που κάνει το κύμα με το μελτέμι. Πλάσματα, θεοί, ήρωες και ναύτες συναντιούνται στην ανοιχτή θάλασσα και ξετυλίγουν τις ιστορίες τους. Εκεί στα ανοιχτά ο Χρόνος είναι ασήμαντος και ο Μύθος ζωντανεύει. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα ρίξει ο αέρας και το κύμα στην πλώρη της βάρκας, ξέρεις μόνο πως μπορείς να βασιστείς στους συντρόφους σου για να ξεπεράσετε μαζί κάθε τρικυμία…



Μια διασκεδαστική και συγκινητική παράσταση, βασισμένη στην τεχνική της πλατφόρμας, σήμα κατατεθέν της ομάδας: Η επιλογή ενός μικρού σκηνικού χώρου που λειτουργεί ως περιορισμός, στην πραγματικότητα πυροδοτεί τη δημιουργικότητα. Η δομική δυσκολία απελευθερώνει τη φαντασία και το εμπόδιο μετατρέπεται σε πηγή έμπνευσης. Στην παράσταση Οι 5 του Αιγαίου, ο χώρος αυτός είναι ένα μικρό πατάρι, η βάρκα πάνω στην οποία πλέουν οι 5 ναυτικοί.



Πρόσω ολοταχώς λοιπόν όλοι μας, ηθοποιοί και θεατές, ας ταξιδέψουμε κόντρα στα μποφόρ, ας γίνουμε ένα με τον αφρό κι ας βουτήξουμε στο βυθό του μύθου. Ανακαλύπτουμε ξανά τις αιώνιες, αθάνατες, θαλασσινές ιστορίες που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον μας, μέσα από την ιστορία πέντε πραγματικών θαλασσόλυκων, τόσο διαφορετικών και συγχρόνως τόσο αγαπημένων.

Συντελεστές της παράστασης



Ιδέα: Patari Project

Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου

Δραματουργική επιμέλεια: Κατερίνα Μαυρογεώργη - PatariProject

Σκηνικά: Ευαγγελία Θεριανού

Μουσική: Νίκος Γαλενιανός

Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου

Κατασκευή σκηνικού: Άγγελος Καρύδης

βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος

Τεχνικός παράστασης: Γιώργος Ψυχράμης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Γιαννούλης, Θεοδόσης Κώνστας, Ειρήνη Μακρή, Ειρήνη Μπούνταλη, Αποστόλης Ψυχράμης

Ευχαριστούμε την Κλαιρ Μπρέισγουελ, την Κίττυ Παϊταζόγλου, τον Παναγιώτη Μαΐδη και τον Άρη Λάσκο για την πολύτιμη βοήθειά τους.

ΧΩΡΟΣ



Κεντρική Σκηνή

02.10.2022- 09.04.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 65 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Κυριακή 15:00

Καθημερινές πρωινές παραστάσεις για σχολεία

Δώμα



Ο Μάκης του Βασίλη Κατσικονούρηα

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κατσικονούρης& Ερρίκος Λίτσης

Πρεμιέρα: 7 Οκτωβρίου

Αθήνα, καλοκαίρι. Ο παππούς είναι στο σπίτι. Οι δικοί του έχουν πάει διακοπές. Σαντορίνη, Πάρο… Παλιά πήγαινε κι αυτός διακοπές. Μακρόνησο, Γυάρο… Τώρα έχει μείνει μόνος του. Με τις εμμονές του, τη ματαίωση, το φόβο του. Δε νοσταλγεί τίποτα κι ούτε πενθεί• παρά μόνον ποθεί: Για λίγο ακόμα. Έστω κι αν όλοι και όλα γύρω του τον έχουν προγραμμένο... Εκείνος ο μακρινός, ανεξήγητος πόθος δεν τον αφήνει να παραδεχτεί ότι έχει ξοφλήσει. Κι αν τελικά το κάνει, θα το κάνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φασαρία.

Σε αυτό το οδοιπορικό του —εντός ενός δωματίου— ο παππούς μονολογεί παρέα με τον σιωπηλό κάτοικο μιας γυάλας. Οι λέξεις ακολουθούν η μία την άλλη πυρετωδώς, σπάζοντας ειρωνικά και απείθαρχα τη σιωπή του θερινού σκηνικού. Ένα τάνγκο μοναχικό, ένας άνδρας νέος και γέρος ταυτόχρονα, στην άκρη του σκαλοπατιού, ταλαντεύεται δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του. Δίπλα του ο σιωπηλός ακροατής γίνεται μάρτυρας σε έναν υπαρξιακό μονόλογο μιας βαθύτερης μάχης: Μια ύστατη προσπάθεια να ξορκίσει την ανελέητη πορεία της ύπαρξης.



Βαθιά σαρκαζόμενος και ορμητικός, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που ρίχνει μια ματιά στη βαλίτσα της ζωής του μην θέλοντας —αλλά και μην μπορώντας πια— να αλλάξει τίποτα. Τα πιστεύω του και η ηθική του, η ιδεολογία του, οι σχέσεις του και η κρυμμένη του τρυφερότητα, ο ρόλος του ως πατέρας, τα όνειρά του, η ευαίσθητη αλλά και σκληρή ματιά του, ευάλωτος και άτρωτος την ίδια στιγμή, γελοίος ως ανικανοποίητος, ανώριμος και ταυτόχρονα αθώος.



Στο άδειο σπίτι, μόνος του, χλευάζει τους πάντες και τα πάντα μα πάνω απ’ όλα τον ίδιο του τον εαυτό. Μια φιγούρα τραγική, βαθύτατα ανθρώπινη, που απομένει να χαμογελάει...

Συντελεστές της παράστασης



Σκηνοθεσία: Βασίλης Κατσικονούρης - Ερρίκος Λίτσης

Σκηνικά - Κοστούμια: Ήρα Σπαγαδώρου

Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Σμπώκου

Μουσική επιμέλεια: Β. Κατσικονούρης

Παραγωγή:GoodheartProductions

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Με τον Ερρίκο Λίτση

Χώρος



Δώμα



07.10.2022 – 11.12.2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:70 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 21:15

Κυριακή 19:00

Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος του Πρίμο Λέβι



Σκηνοθεσία: Παύλος Ιορδανόπουλος



Πρεμιέρα: 5 Δεκεμβρίου

Στις 22 Φεβρουαρίου 1944, 650 άνθρωποι στάλθηκαν στο Άουσβιτς στοιβαγμένοι σε δώδεκα τρένα για εμπορεύματα. Μόνο ο Πρίμο Λέβι και δύο άλλοι επέζησαν, έπειτα από παραμονή ενός έτους, πριν την απελευθέρωσή τους από τον ρωσικό στρατό τον Ιανουάριο του 1945. Στο στρατόπεδο ο Λέβι παρατηρεί τα πάντα, θα θυμηθεί τα πάντα, θα αφηγηθεί τα πάντα: το στρίμωγμα στους κοιτώνες, τους συντρόφους που ανακάλυπταν το πρωί νεκρούς από την πείνα και το κρύο• τους εξευτελισμούς και την καθημερινή εργασία, κάτω απ’ τα χτυπήματα των «Κάπος», τις περιοδικές «επιλογές», όπου ξεχώριζαν τους αρρώστους από τους υγιείς, για να τους στείλουν στο θάνατο• τους απαγχονισμούς για παραδειγματισμό, τα τρένα γεμάτα Εβραίους και τσιγγάνους, που οδηγούνταν με την άφιξή τους στα κρεματόρια...



Κι όμως, στην αφήγηση αυτή κυριαρχεί η πλέον εντυπωσιακή αξιοπρέπεια• καμία εκδήλωση μίσους, καμία υπερβολή, καμία εκμετάλλευση των προσωπικών ταλαιπωριών, αλλά ένας ηθικός προβληματισμός πάνω στον πόνο, εξυψωμένος από ένα όραμα ζωής.



Το Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, γραμμένο το 1947, θεωρείται από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας με θέμα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μα και μία από τις πλέον συγκλονιστικές μαρτυρίες των καιρών μας. Στην Ιταλία από τη δεκαετία του ’60 διδάσκεται στα σχολεία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, εκδ. Άγρας)



Ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου απηχεί ένα μήνυμα επίκαιρο κι ακέραιο: δυστυχώς ο φασισμός δεν έχει εκλείψει στην εποχή μας, καθιστώντας το κείμενο ανησυχητικά ζωντανό. Κι επειδή η αφήγηση υπερβαίνει το πλαίσιο του φασισμού και του πολέμου και εμβαθύνει στον ίδιο τον άνθρωπο, αναλύοντας τη σχέση του με τον εαυτό του αλλά και τη συνύπαρξή του με τους άλλους, λειτουργεί τελικά ως μια βιοψία για τη φύση του ανθρώπου και το πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.



Η παράσταση επιχειρεί να παρουσιάσει στο κοινό το συλλογικό βίωμα των ανθρώπων μέσα από τα μάτια του Πρίμο Λέβι. Ρίχνει φως στα «ανείπωτα» της ιστορίας. Στον πάτο της ανθρώπινης ύπαρξης. Στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στα στρατόπεδα εξόντωσης. Στα στρατόπεδα της «Τελικής λύσης». Στην κατοικία του Θανάτου.

Συντελεστές της παράστασης



Σκηνοθεσία: Παύλος Ιορδανόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Λογοθέτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Παραγωγή: Τα μπάσταρδα του Σίσσυφου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρόνης Μάνικας, Γιάννης Μάνθος, Στέλιος Μοίρας

Χώρος



Δώμα

05.12.2022 – 31.01.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 80 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

«Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα» του Ευθύμη Φιλίππου



Σκηνοθεσία: Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη



Πρεμιέρα: 6 Φεβρουαρίου

Παλιά, όταν ήμουν δέκα περίπου ετών, παραθέριζα με τους γονείς μου στο εξοχικό μας. Ένα βράδυ, την ώρα που τρώγαμε, η μητέρα μου έβαλε τα κλάματα. Έκλαιγε σπαρακτικά πάνω από το πιάτο της, χωρίς να μιλάει, και ύστερα ο πατέρας μου σηκώθηκε, της έφερε ένα ποτήρι νερό και της χάιδεψε τα μάγουλα. Όταν ηρέμησε ύστερα από λίγη ώρα, ο πατέρας μου τη ρώτησε τι της συνέβη και εκείνη τον κοίταξε, τίναξε τα μαλλιά της προς τα πίσω, έκοψε μια μπουκιά από το κρέας που είχε στο πιάτο της και μασώντας το αργά του είπε: «Τίποτα. Μην ανησυχείς. Απλώς θέλω να μου υποσχεθείς ότι το σκάφος που θα πάρουμε θα το ονομάσουμε “Bobby”. Χωρίς να με ρωτήσεις γιατί». Ύστερα συνεχίσαμε το φαγητό μας.



Περίεργο.

Ναι.

Σ’ ένα ζαχαροπλαστείο.

Σε απροσδιόριστο χρόνο.

Στην Αθήνα.

Δύο άνθρωποι μονολογούν κουβεντιάζοντας.

Προσπαθούν να επικοινωνήσουν.



Γελάνε, θυμώνουν, λένε ιστορίες κι όταν πιέζονται, παίζουν. Παραμένουν καθισμένοι εκεί, πολλές φορές σκεπτόμενοι να φύγουν. Ίσως σ’ αυτή την απόφαση συμφωνήσουν σε κάτι. Θα προλάβουν όμως να αποφασίσουν;



“Πώς θα ήταν, άμα δε φεύγαμε ποτέ από αυτό το ζαχαροπλαστείο;”

Το ζαχαροπλαστείο αυτό θα είναι ειδικά διαμορφωμένο, για να χωρέσει την όρεξη, τη δημιουργικότητα και την έμπνευση όλων των συντελεστών που θα συνεργαστούμε γι’ αυτή την παράσταση.

Λίγα λόγια για τα κορίτσια στην αφίσα:



Η Νάνσυ Μπούκλη γεννήθηκε το 1987. Δεν τρώει πολλά γλυκά, ούτε αγαπάει πολύ τη ζάχαρη. Με το γάλα επίσης δεν έχει ιδιαίτερη σχέση, εκτός αν είναι φυτικό. Παρ’ όλ’ αυτά, μιλάει μόνη της γενικώς και δεν το θεωρεί κακό, ειδικά όταν τη βοηθάει στη σκέψη της.

Της αρέσουν τα ζαχαροπλαστεία, και περισσότερο αυτό που θα βρίσκεται το χειμώνα. Και τώρα, γράφει για τον εαυτό της σε τρίτο πρόσωπο, όπως ακριβώς είναι ο τίτλος του έργου που θα παίζει και θα σκηνοθετεί μαζί με τη φίλη της Τζωρτζίνα.

Η Τζωρτζίνα Λιώση γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987. Αγαπάει τις γάτες, τις αλεπούδες και τα ρακούν. Της αρέσουν τα Χριστούγεννα και το ουίσκι.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:



Ο Ευθύμης Φιλίππου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Από το 2000 εργάζεται ως κειμενογράφος, δημοσιογράφος, σεναριογράφος, συμβολαιογράφος και θεατρικός συγγραφέας.

Συντελεστές της παράστασης



Σκηνοθεσία: ΤζωρτζίναΛιώση, ΝάνσυΜπούκλη

Σκηνικά - Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Πρωτότυπη μουσική: Ελένη Μπούκλη

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Τζωρτζίνα Λιώση, Νάνσυ Μπούκλη



Χώρος

Δώμα

06.02.2023 – 11.04.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 90 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

Andy του Δημήτρη Αγιοπετρίτη - Μπογδάνου



Πρεμιέρα: 24 Φεβρουαρίου

Famous for being famous ή έναςπασίγνωστος άγνωστος;



“Αν θέλετε να ξέρετε τα πάντα για μένα, απλά κοιτάξτε στην επιφάνεια των έργων μου, των ταινιών μου αλλά και τη δική μου. Εκεί είμαι. Δεν υπάρχει τίποτα κρυμμένο.” - A.W.



Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο θρασύς, εμβληματικός καλλιτέχνης της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, με την αδιαμφισβήτητη επιδραστικότητα, τα πλέον αναγνωρίσιμα, αναπαραγμένα έργα, τα διαχρονικά αποφθέγματα και τις αναρίθμητες συνεντεύξεις, ξεδιπλώνεται, έναν αιώνα σχεδόν μετά τη γέννησή του, σ’ ένα βιογραφικό θεατρικό κείμενο του Δημήτρη Αγιοπετρίτη-Μπογδάνου, που γράφτηκε για το Central Saint Martins του Λονδίνου το 2010 όπου και πρωτοανέβηκε.



Ο εκκεντρικός βασιλιάς της pop art ανεβαίνει στη σκηνή για να αποδείξει ότι η αξία ενός Γουόρχολ είναι αυταπόδεικτη. Ο άνθρωπος που κατανόησεβαθύτερααπό τον καθένα τη μεταπολεμική Αμερική κι άνοιξε τον δρόμο για τον εκάστοτε μοντέρνο δημιουργό, ενσαρκώνεται από τον Μιλτιάδη Φιορέντζη, μέσω ενός πρωτότυπου ακροβατικού τετ-α-τετ με τη συνείδηση του Άντυ, τα πάθη, τις εμμονές, τα όνειρα αλλά και τις ματαιώσεις ενός τραυματικού παρελθόντος.



Ένας μονόλογος; Μάλλον ένας διάλογος με τον αντικατοπτρισμό του. Ο Γουόρχολ ξεδιπλώνει μια συναρπαστική ζωή γεμάτη αντιφάσεις, αίνιγμα, λάμψη, μύθο και ματαιοδοξία. Ένα βιωματικό κολάζ από θραύσματα που αντλήθηκαν μέσα από τα ημερολόγια, τις συνεντεύξεις του και άλλες πηγές με αξιοσημείωτες καταγραφές.



Person ή persona?



Επαγγελματίας ζωγράφος, γλύπτης, φωτογράφος, σκηνοθέτης, μουσικόςπαραγωγός, εκδότης, και φυσικά επαγγελματίας celebrity, μια ιδιοφυΐα, έναςθρύλος, ο Άντυπαρουσιαζόταν σαν ανοιχτό βιβλίο, αποθεώνοντας την αμεσότητα και ζώντας για την αποδοχή, μια συνθήκη που τελικά τον κράτησεαπολύτωςαπόμακροαπό τους ανθρώπους, καθιστώντας τις επαφές του “στιλιζαρισμένες” και επιφανειακές. Η προσωπική του ζωή, θεατρική και μυστηριώδης, λατρεύτηκε, μισήθηκε, κι άφησεπίσωτου ως σημείοαναφοράς και υπέρτατοδημιούργημά του, όχι το πρόσωπο αλλά το προσωπείο, όχι τον άνθρωποαλλά την περσόνα.

Για μια τελευταία φορά, ο άνθρωπος με το μελετημένο κοστούμι, την ασημένια κόμη και τη διοπτροφόρα μορφή, που χειρίστηκε τη διασημότητα σαν καταναλωτικό προϊόν και τα καταναλωτικά προϊόντα σαν τέχνη, αλληλεπιδρά με τις προσωπικότητες που τον σημάδεψαν και παραδίδει εκούσια μπροστά μας την πιο γλαφυρή αυτοπροσωπογραφία του. Ίσως η τελευταία αυτή επαφή λύσει το γρίφο αν τα περιβόητα “δεκαπέντελεπτά επωνυμίας” που αναλογούν σε όλουςήτανπερισσότεροκατάραπαρά προφητεία.



Συντελεστές της παράστασης

Σκηνοθεσία - Σκηνογραφία:Δημήτρης Αγιοπετρίτης – Μπογδάνος

Κομμώσεις, περούκες: Θωμάς Γαλαζούλας

Μακιγιάζ: OlgaFalei

Φωτογραφίες: ΠάτροκλοςΣκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Με τον Μιλτιάδη Φιορέντζη

ΧΩΡΟΣ

Δώμα

24.02.2023 – 09.04.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 60 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 21:15

Κυριακή 19:00

Κάτω Χώρος

Μπαίνει η Δεσποινίς Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Πρεμιέρα: 3 Οκτωβρίου

Μετά τα συνεχόμενα soldout της προηγούμενης σεζόν, το έργο σταθμός του Ρ. Ατάιντε, σε μια σύγχρονη διασκευή —σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου— για τρεις άνδρες και ζωντανή μουσική επί σκηνής, επιστρέφει στο θέατρο του Νέου Κόσμου για λίγες παραστάσεις.

Η παράσταση προσπαθεί να αναδείξει τον κεντρικό́ πυρήνα του έργου, δημιουργώντας ένα νέο αισθητικό́ πλαίσιο στο χαρακτηρισμένο από́ πολλούς κριτικούς ήδη κλασικό́ κείμενο της Δεσποινίδος Μαργαρίτας.

Ο συγγραφέας εμπνεύστηκε και έγραψε το έργο κάτω από́ τη βαριά́ σκιά́ του δικτατορικού́ καθεστώτος της Βραζιλίας. Ανέβηκε για πρώτη φορά́ το 1973 στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Λίγες μέρες μετά την πρεμιέρα, οι παραστάσεις απαγορεύτηκαν από́ τις Αρχές, το κείμενο πέρασε από́ λογοκρισία και ξαναπαίχτηκε, αφού́ επιβλήθηκαν περικοπές.



Μέσω της σχέσης της δασκάλας Κας Μαργαρίτας με τους μαθητές της (με το κοινό στο ρόλο των… μαθητών), η παράσταση, αξιοποιώντας την εκρηκτική́ γραφή́ και το καυστικό χιούμορ του συγγραφέα, θα γίνει ένας ύμνος για αυτούς που λαχτάρησαν κρυφά́ την αγάπη και την τρυφερότητα μα δεν την συνάντησαν ποτέ́.

Τον κεντρικό ρόλο της περίφημης ηρωίδας του Ατάιντε αναλαμβάνει στη νέα εκδοχή της παράστασης ο Πάνος Παπαδόπουλος, συνεχίζοντας έτσι με τον Γιώργο Παπαγεωργίου τη δημιουργική τους συνεργασία που ξεκίνησε με τον Επιθεωρητή́ του Ν. Γκόγκολ, παράσταση σταθμό́ της GooTheaterCompany.

Τη ζωντανή μουσική ερμηνεύουν τα αδέρφια Λατουσάκη. Ο Γιάννης και ο Μιχάλης.

Συντελεστές της παράστασης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Διασκευή: Πάνος Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαγεωργίου

Φωτογραφίες, Βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Παπαγεωργίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Μουσική: ΓιάννηςΛατουσάκης, ΜιχάληςΛατουσάκης

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company



Παίζουν οι ηθοποιοί: Πάνος Παπαδόπουλος, Γιάννης Λατουσάκης, Μιχάλης Λατουσάκης

ΧΩΡΟΣ

Κάτω Χώρος

03.10.2022 – 10.01.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 65 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:15

Τρίτη 21:15

Το ημερολόγιο ενός σκύλου της Violet Louise

Πρεμιέρα: 14 Οκτωβρίου

Το Ημερολόγιο ενός σκύλου από τη VioletLouise, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο το 2020 ως αυτόνομη ψηφιακή αφήγηση, παρουσιάζεται αυτή τη φορά ζωντανά στο Θέατρο του Νέου Κόσμου για λίγες παραστάσεις.

Μια γυναίκα ζει μόνη στην Αθήνα, αναζητώντας καθημερινά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από́ τη ζωή. Μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, ανακαλύπτει εικόνες από́ μέρη που ταξιδέψαν, βίντεο, μουσική, φωτογραφίες και δημιουργεί το ψηφιακό της ημερολόγιο. Ένα ημερολόγιο που καταγράφει προσωπικές στιγμές καθώς και σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά στιγμιότυπα της ελληνικής πραγματικότητας από τους Ολυμπιακούς του 2004 μέχρι και σήμερα.



Στήνει έναν μηχανισμό εικόνας και ήχου που αναπαράγει μνήμες και συναισθήματα και αφηγείται τις ιστορίες της. Μέσα από αναδρομές στο παρελθόν, επανεφευρίσκει το παρόν και χαράζει το δρόμο της προς την ενηλικίωση.



Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, η καθημερινότητα φαντάζει λιγότερο επώδυνη, μέσα από τη σχέση αγάπης ανθρώπου και ζώου. Το Ημερολόγιο ενός σκύλου είναι το ημερολόγιο ενός ανθρώπου που επαναδιαπραγματεύεται τις απώλειές του.



* Στη δραματουργία χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, του Γεωργίου Σουρή, του Νίκου Καρούζου, του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Γιώργου Σεφέρη. Το απόσπασμα για την Επιχείρηση ΠΑΝΘΗΡΑΣ είναι από το βιβλίο του Δημήτρη Κωνσταντινίδη: Επιχείρηση Πάνθηρας – Οι Γερμανοί εισβάλλουν και πυρπολούν την Πίνδο.

Λίγα λόγια για τη VioletLouise



Η VioletLouise από́ το 2012 ερευνά́ το πεδίο της πολυμεσικής αφήγησης.

Παραστάσεις σταθμοί́ στη δημιουργική́ της πορεία: Παράξενες Ιστορίες σε κείμενα Έντγκαρ Άλαν Πόε: Φεστιβάλ Αθηνών, FestivalVie, FestivalDelleCollineTorinesi, Φεστιβάλ Δημήτρια• Τρωάδες: Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας στο πλαίσιο της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, Δελφοί, Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας, Αρχαίο θέατρο Νικόπολης, Κάστρο της Πύλου• Θέατρα του ΟλιβιέΠυ, ανάθεση του Γαλλικού́ Ινστιτούτου Αθηνών: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης• Γράμματα στα κοριτσάκια του Λιούις Κάρολ: θέατρο Θησείο/ Φεστιβάλ Αισχύλεια• Στα Υπόγεια του BBC: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Από το 2020 έως το 2022 υλοποίησε τρία ψηφιακά έργα, επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού, μέρη μιας τριλογίας με τίτλο Ιστορίες Εγκλεισμού: To Ημερολόγιο ενός σκύλου, Το Κορίτσι με τα σπίρτα, Παράξενες ιστορίες ΙΙ.

Συντελεστές της παράστασης

Σκηνοθεσία, μουσική, πρωτότυπο κείμενο, αφήγηση, τραγούδι:VioletLouise

Ηθοποιός σε βίντεο: Αγλαΐα Παππά

Φωτογραφία, εικονοληψία, μοντάζ, επεξεργασία και προγραμματισμός πολυμέσων: Βασίλης Koυντούρης (Studio19st)

Σχεδιασμός φωτισμού:Σάκης Μπιρμπίλης

Ηχητικός σχεδιασμός, ηχογραφήσεις, μίξη ήχου, βίντεο, μοντάζ:VioletLouise

Ηχοληψία, mastering: Κωνσταντίνος Μπώκος (Studio19st)

Τεχνικός συντονισμός παραγωγής:T.P.T. (ThePerfectTeam)

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Με τη Violet Louise

ΧΩΡΟΣ

Κάτω Χώρος

14.10.2022 – 13.11.2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 60 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 21:15

Κυριακή 19:00

Το μάγουλο της Παναγίας του Παντελή Μπουκάλα



Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Πρεμιέρα: 15 Φεβρουαρίου

Μπορεί ο Γεώργιος Καραϊσκάκης να είναι θρύλος ή μύθος, ωστόσο ο ατίθασος Γιος της Καλογριάς είναι και κάτι πολύ ουσιωδέστερο απ’ αυτό: είναι ιστορία. Ο βίος του, ένοπλος από πολύ μικρή ηλικία και ως το θάνατό του στο Φάληρο στις 23 Απριλίου 1827, μας κληροδότησε την πυκνότερη και διαυγέστερη σύνοψη του Αγώνα. Τον πολύτροπο άντρα, τον φιλόδοξο κλέφτη, τον έκανε επαναστάτη η ίδια η Επανάσταση, με τις τεράστιες ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις που απελευθέρωσε.



Το συναρπαστικό όραμα της Επανάστασης —να γίνει πατρίδα ο τόπος, ελεύθερη πατρίδα, και να γίνουν Έλληνες οι Ρουμελιώτες, οι Μοραΐτες, οι νησιώτες, οι ετερόχθονες— στράτευσε από μια στιγμή κι έπειτα κατ’ αποκλειστικότητα τον στρατηγικό νου του Καραϊσκάκη, τα θυελλώδη αισθήματά του, την πανούργα γλώσσα του, όργανο αυθεντικού σαρκασμού και αυτοσαρκασμού ή μεταφορέα του χλευασμού του για τους αντιπάλους του, ομόφυλους και αλλόφυλους. Στράτευσε βέβαια και το σώμα του ο Αγώνας, εξασθενημένο από την πολύχρονη φθίση κι ωστόσο ακμαίο. Επί δεκαετίες, ο ξεγραμμένος από γιατρούς και συντρόφους Καραϊσκάκης περιγελούσε το θάνατο, τον έκλεβε.



Ο Παντελής Μπουκάλας διασκεύασε τη θεατρικής μορφής αυτοβιογραφική εικασία του (Το μάγουλο της Παναγίας, εκδόσεις Άγρα) ειδικά για την παράσταση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, για δύο ηθοποιούς, που θα ερμηνεύσουν τους ρόλους του Καραϊσκάκη και της συντρόφου του στη ζωή και στα όπλα, της Μαριώς που τη λέγαν και Ζαφείρη.

Συντελεστές της παράστασης



Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Σκηνικό - Κοστούμια: Μαγδαληνή Αυγερινού

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Δημήτρης Δρόσος, Αμαλία Τσεκούρα

ΧΩΡΟΣ

Κάτω Χώρος

15.02.2023 – 09.04.2023

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 90 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Τετάρτη 20:30

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:15

Σάββατο 21:15

Κυριακή 19:00

ΘΕΑΤΡΟ ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ



Κωλόκαιρος του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Πρεμιέρα: 24 Οκτωβρίου

Σε ένα κέντρο διασκέδασης στην Ελευσίνα, μέσα στα απομεινάρια του γλεντιού της προηγούμενης νύχτας, οι χαρακτήρες του έργου βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Η άφιξη του Σοφοκλή, όχι μόνο θα αναταράξει τις ισορροπίες στο μικρόκοσμο του μπουζουκτσίδικου, αλλά θα φέρει μυστικά και αποκαλύψεις στο φως και θα εξωθήσει τον Μίμη, τον Στέλιο, τη Μαρία και τον Μάκη σε ακραίες συγκρούσεις. Το παρελθόν επισκέπτεται βίαια το παρόν, την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για μια κηδεία και οι ουρανοί έχουν ανοίξει. Όλα προμηνύουν μια απρόσμενη εξέλιξη.



Τα πρόσωπα στο μαγαζί «Διυλιστήριο» στην Ελευσίνα φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας λαϊκής ελληνικής πραγματικότητας. Η ζωή τους, βουτηγμένη στο αλκοόλ, τη μυρωδιά του τσιγάρου και τον ήχο των λαϊκών και των «σκυλάδικων», ακροβατεί ανάμεσα στην ειλικρίνεια και στις αμαρτίες του παρελθόντος. Η αγνή λαϊκότητά τους συγκρούεται με την πονηριά και το κυνήγι του συμφέροντος. Άνθρωποι με αντιφάσεις, ούτε καλοί ούτε κακοί, με τις αδυναμίες και τα προτερήματά τους.



Μέσα από τέτοιους χαρακτήρες το έργο σκιαγραφεί μια χώρα κι έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι σταθερό, δεν υπάρχει απάγκιο ούτε εγγυήσεις για το μέλλον, οι αξίες είναι ρευστές και οι σχέσεις δύσκολες. Η φιλία, η συντροφικότητα, η αγάπη και η οικογένεια είναι έννοιες που βάλλονται στον Κωλόκαιρο, συγκρουόμενες με την απληστία, τους εγωισμούς και την προκατάληψη απέναντι στο καινούργιο και το διαφορετικό.

Δοκιμάζονται στο έργο τα στεγανά και οι ριζωμένες νοοτροπίες μιας κοινωνίας που

δυσκολεύεται να αποδεχτεί την ανάγκη απελευθέρωσης και αυτοδιάθεσης των μελών της με τρόπο διαφορετικό από τους «δεδομένους».



Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό έργο, στο οποίο δεν υπάρχουν όρια μεταξύ κωμωδίας και δράματος,ένα έργο που βλέπει την πραγματικότητα όπως είναι: με όλη την τραγικότητα και τη γελοιότητά της. Η γλώσσα είναι σκληρή όπως και τα γεγονότα, τα οποία κορυφώνονται σταδιακά μέσα από το σασπένς και το χιούμορ. Ο «κωλόκαιρος» στο έργο, κυριολεκτικός και μεταφορικός, δημιουργεί ένα σφιχτό κλοιό σε χαρακτήρες οικείους και αναγνωρίσιμους, προκειμένου ο θεατής να ταυτιστεί και να μπει στο ταξίδι τους, να διασκεδάσει και να κουβαλήσει τελικά τα συμπεράσματα και τα ερωτηματικά του.

Ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος (συγγραφέας, ηθοποιός) και ο Γιώργος Παλούμπης (σκηνοθέτης) έχουν συνεργαστεί πολλές φορές, μεταξύ άλλων στο Εθνικός Ελληνορώσων (Από Μηχανής 2017-2018) και στα Ματωμένα Χώματα (Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και καλοκαιρινή περιοδεία 2022), όπου ήταν και υπεύθυνοι για τα κείμενα των έργων (Εθνικός Ελληνορώσων: συγγραφή Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, δραματουργική επεξεργασία Γιώργος Παλούμπης / Ματωμένα Χώματα: διασκευή από το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Παλούμπης).

Συντελεστές της παράστασης



Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Σκηνοθεσία & Δραματουργική Επεξεργασία:Γιώργος Παλούμπης

Σκηνικό - Κοστούμια: Νατάσα Παπαστεργίου

Μουσική: Κώστας Νικολόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σχεδιασμός ήχου: Ανδρέας Μιχόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα Παπαδημητρίου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Μακιγιάζ – HairStyling: Διονυσία Κωνσταντίνου

Φωτογραφίες: ΠάτροκλοςΣκαφίδας

Creative Team at Visual Arts & Graphics: Linear Creative Content Company

Παίζουν οι ηθοποιοί: Στάθης Σταμουλακάτος, Θάνος Αλεξίου, Βασιλική Διαλυνά, Στέλιος Δημόπουλος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

ΧΩΡΟΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ακαδημίας 3 Αθήνα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 80 λεπτά

ΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

Δευτέρα 21:00

Τρίτη 21:00

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου πρόκειται να παρουσιάσει την περίοδο 2022-2023 ένα ρεπερτόριο ιδιαίτερα πλούσιο, με παραγωγές, συμπαραγωγές και συνεργασίες, που θα βρουν στέγη όχι μόνο στη σταθερή του έδρα (Αντισθένους 7), αλλά και στο Θέατρο Τζένη Καρέζη.



Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, το Θέατρο του Νέου Κόσμου δίνει και φέτος τη δυνατότητα στο θεατρόφιλο κοινό να προμηθευτεί εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις του στη μοναδική τιμή των 9€! Η προσφορά ισχύει για αγορές εισιτηρίων που θα γίνουν στο διάστημα 13-25 Σεπτεμβρίου και αφορά όλες τις παραγωγές που εντάσσονται στο φετινό του ρεπερτόριο.



Δείτε το πρόγραμμα παραστάσεων στο www.nkt.gr και προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας!

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, από 13 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, το ταμείο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου (Αντισθένους 7, Αθήνα) θα λειτουργεί καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ (τηλ: 210 9212900).

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Στα εισιτήρια της προσφοράς δεν γίνονται αλλαγές.

Εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις προπωλούνται:

https://www.viva.gr/tickets/theater/nkt-22-23/