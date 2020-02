Artika - Θεατρική περίοδος 2019-2020

Η θεατρική ομάδα Artika, μέλος του Small size Net work και του μεγάλου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Mapping - a map on the aesthetics of performing arts for the early years» (CreativeEurope 2018-2022) με μεγάλη χαρά παρουσιάζει το διαδραστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα για παιδιά έως 6 ετών:

«Οι πολύ νεαρές ηλικίες συναντούν την ποίηση»



Κύκλος εργαστηρίων πάνω σε ποιήματα για παιδιά έως 6 χρονών

Μία δράση με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού

H Artika, όπως πάντα δίπλα στους πολύ μικρούς της φίλους, πραγματοποίησε την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού η Αγκαλιά και από τον Φεβρουάριο 2020 ακολουθούν παρουσιάσεις στο Αναρρωτήριο Πεντέλης, στο παράρτημα Μητέρων στις Φυλακές Θήβας, στον παιδικό σταθμό της Κιβωτού του Κόσμου, στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» και αλλού.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

«Πώς μπορεί η ποίηση να «μιλήσει» στις πολύ νεαρές ηλικίες;»

Η απόκτηση της γλώσσας ξεκινάει περίπου στους 5 μήνες ζωής του ανθρώπου και είναι η τροφή για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Επιλέξαμε, λοιπόν, την ποίηση, το αρχαιότερο λογοτεχνικό είδος, ένα είδος ελεύθερο, που θέτει σε λειτουργία τη φαντασία και αναμειγνύει το ονειρικό στοιχείο με το ρεαλιστικό, για να δημιουργήσουμε μία σειρά εργαστηρίων πάνω σε ποιήματα από την παγκόσμια ποιητική ανθολογία, επιθυμώντας να χρησιμοποιήσουμε την κίνηση, το ρυθμό, τη μουσικότητα και τις εικόνες του λόγου για να επικοινωνήσουμε τον ίδιο τον λόγο, το περιεχόμενο, το νόημα, το συναίσθημα, τις μνήμες, όσα λέγονται και όσα δε λέγονται.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων αυτών, με την καθοδήγηση των καλλιτεχνών, τα παιδιά που συμμετέχουν, μέσα από το παιχνίδι και τη χρήση τεχνικών του θεάτρου, της μουσικοκινητικής, του χορού και των εικαστικών, θα έχουν τη δυνατότητα και τα ερεθίσματα, να έρθουν σε επαφή με τον ποιητικό λόγο, να «μιλήσουμε» και να παίξουμε τις ιστορίες του όλοι μαζί, ρίχνοντας φως κάθε φορά και σε ένα διαφορετικό μέσο, στο λόγο, την κίνηση, τη μουσική και την εικόνα-φως.

Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την αιγίδα και υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ, θα παρουσιαστεί σε ομάδες παιδιών που έχουν για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς, ή άλλους, περιορισμένη πρόσβαση σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αλλά υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης και σε παιδικούς σταθμούς και χώρους δραστηριοτήτων για παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας.

Συνεργαζόμενοι καλλιτέχνες:



Ιδέα/Σχεδιασμός/Έρευνα/Σκηνοθετική Επιμέλεια: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου

Ηθοποιός/Μουσικός:Βασίλης Καζής

Ηθοποιός /Χορεύτρια: Κλεονίκη Καραχάλιου

Επιμέλεια εικαστικών εργαστηρίων:ΜάριαΜπαχά

Σκηνογραφική επιμέλεια – Ειδικές κατασκευές:Γεωργία Μπούρδα

Σύμβουλος Φωτισμού: Γιώργος Αγιαννίτης

Οργάνωση παραγωγής:Artika

Περισσότερες πληροφορίες για σχολεία και φορείς: 6908881527

Λίγα λόγια για την Artika:



H Artika, η ομάδα που έφερε το θέατρο για τις πολύ μικρές ηλικίες στην Ελλάδα, έχει κλείσει 13 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας και δημιουργίας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, η ομάδα έχει κληθεί να συμμετάσχει σε φεστιβάλ στο εξωτερικό και έχει παρακολουθήσει παραστάσεις, σεμινάρια και φεστιβάλ αποκλειστικά για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας στην Ιταλία (LaBaraccaTestoniRagazzi), την Αυστρία (ToihausTheater), τη Ρουμανία (TeatrulIonCreanga), τη Γαλλία (VilledeLimoges), την Ουγγαρία (Kolibri) και το Ιράν (IsfahanTheaterFestival).

Μεγάλη αναγνώριση της δουλειάς μας και τιμή για μας αποτελεί η ένταξή μας από τον Δεκέμβριο του 2018, μαζί με άλλες 17 ομάδες της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Mapping – amapontheaestheticsofperformingartsfortheearlyyears» που στόχο έχει τη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων σε συμπαραγωγή με τις άλλες ομάδες-θέατρα του προγράμματος και την έρευνα πάνω στην αισθητική των παραστατικών τεχνών για τις πολύ μικρές ηλικίες (0 έως 6 χρονών).

Στόχος και επιθυμία μας είναι η δημιουργία ενός θεάματος που να μπορεί να αφομοιωθεί από την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση των παιδιών της πολύ μικρής ηλικίας, και να τα φέρει σε επαφή με το θέατρο και την τέχνη, μία τέχνη θετική, ελεύθερη, ρομαντική και ποιητική.