Πέθανε ο Δημήτρης Τσούτσης, ο Νικηφόρος των «Δύο Ξένων»

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Δημήτρης Τσούτσης ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά του MEGA «Δύο ξένοι».

Στη σειρά υποδυόταν τον Νικηφόρο Κασιμάτη, τον καναλάρχη και φλερτ της Ντένης Μαρκορά.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός ιδιαίτερα στην τηλεόραση από τη συμμετοχή του στις πετυχημένες σειρές του MEGA «Λαβ Σόρρυ» και «Δύο ξένοι».

Στη σειρά «Λαβ Σόρρυ» της Ελένης Μαβίλη, υποδυόταν τον νονό της Λίλης, Επαμεινώνδα ενώ στη σειρά «Δύο ξένοι» υποδυόταν τον Νικηφόρο Κασιμάτη, καναλάρχη και ιδιοκτήτη του σταθμού, όπου εργαζόταν η Μαρίνα Κουντουράτου και αποτελούσε και τη σχέση της Ντένης Μαρκορά.

Δείτε το βίντεο:

Πρόσφατα είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του με τίτλο «To whom It may concern», με 272 μικρά κείμενα σχετικά με το θέατρο, την καθημερινότητα, την ιστορία, τις μακαρονάδες, τις προσωπικές μου εμπειρίες και αναμνήσεις, την πολιτική, τη γραμματική, το συντακτικό, τη φιλία, τον έρωτα, το σεξ, τη ζωή.

Δείτε το βίντεο: