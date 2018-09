Έναν διαφορετικό «Οιδίποδα επί Κολωνώ» παρουσιάζει το Ίδρυμα Ωνάση στη Νέα Υόρκη

Μία διαφορετική εκδοχή της τραγωδίας του Σοφοκλή «Οιδίπους επί Κολωνώ» παρουσιάζεται από τις 4 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο, στο πιο πολυσύχναστο πάρκο της Νέας Υόρκης, το Σέντραλ Πάρκ.





«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την αντοχή στον χρόνο, την οικουμενικότητα και τη δύναμη του αρχαίου ελληνικού δράματος από το Gospel at Colonus, μια αρχαία ελληνική τραγωδία μεταμορφωμένη σε θρησκευτική παραβολή και ενταγμένη στο πλαίσιο της Πεντηκοστιανής Εκκλησίας», σημειώνει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου.





«Ο Σοφοκλής έγραψε το πρωτότυπο έργο πριν από σχεδόν 2.500 χρόνια με σκοπό να παρουσιάζεται σε θρησκευτικές γιορτές προς τιμή του Διονύσου. Οι παραλληλισμοί ανάμεσα στα δύο έργα είναι πολλοί: το στοιχείο της έκστασης, η χρήση του χορού, η δυναμική του τραγουδιού. Και όμως, το κυρίαρχο στοιχείο για το Ίδρυμα Ωνάση, τον θεσμό που εκτός από τον ελληνικό πολιτισμό προάγει την κοινωνική συνοχή και στηρίζει έμπρακτα τη διαφορετικότητα, είναι το ενωτικό όραμα του Γκόσπελ.





Πρόκειται για μια παραγωγή που συνδέει πολιτισμούς και ιστορικές περιόδους καλώντας τους θεατές να συμμετέχουν σε μια κοινή πνευματική εμπειρία, παρόμοια με αυτή που θα βίωναν σε μια εκκλησία. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός του θεάτρου από την αρχαιότητα, και στο Ίδρυμα Ωνάση είμαστε υπερήφανοι που μεταφέρουμε αυτή την εξαιρετική εκδοχή του έργου του Σοφοκλή σε εκείνο το θέατρο της Νέας Υόρκης που μοιράζεται τα περισσότερα κοινά στοιχεία με το αρχαίο ελληνικό αμφιθέατρο: το Delacorte Theatre στο Central Park» προσθέτει ο κ. Παπαδημητρίου.





Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Public Theater, Oskar Eustis, δηλώνει: «Το "The Gospel at Colonus" είναι ένα αριστούργημα, από τα πιο άμεσα και λαϊκά έργα του Λι Μπρούερ, ένα εξαιρετικό κράμα ελληνικής τραγωδίας και βιβλικής παράδοσης και ένας θαυμάσιος στοχασμός για τη ζωή και τον θάνατο».





Το εμβληματικό μιούζικαλ επιστρέφει στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά από το 2004 για να γιορτάσει την 35η επέτειο του πρώτου ανεβάσματος του στο Brooklyn Academy of Music και να τιμήσει τον οραματιστή σκηνοθέτη Λι Μπρούερ για το συνολικό του έργο και την ιστορική συνεργασία του με το The Public Theater.





Το «The Gospel at Colonus» σε λιμπρέτο, πρωτότυπους στίχους και σκηνοθεσία του Λι Μπρούερ, πρωτότυπη μουσική, προσαρμοσμένους στίχους και μουσική διεύθυνση του υποψήφιου για Όσκαρ Μπομπ Τέλσον, έκανε διθυραμβική πρεμιέρα το 1983 στο Next Wave Festival του Brooklyn Academy of Music κερδίζοντας το Βραβείο Obie για Outstanding Musical, ενώ ήταν φιναλίστ για το βραβείο Pulitzer του 1985.





Το έργο του οραματιστή σκηνοθέτη και σεναριογράφου Λι Μπρούερ καταρρίπτει τους αφηγηματικούς κανόνες στο θέατρο. Μετρά πάνω από πέντε δεκαετίες στο αμερικανικό θέατρο, και στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με το The Public Theater.





Ο Μπρούερ είναι ο ιδρυτικός καλλιτεχνικός συνδιευθυντής του Mabou Mines Theater Company μιας πειραματικής θεατρικής ομάδας που ιδρύθηκε το 1970 από τους JoAnne Akalaitis, Philip Glass, Ruth Maleczech, Fred Neumann και David Warrilow. Έχει τιμηθεί με τη διάκριση Chevalier Ordre Des Arts et Lettres της Γαλλίας, έχει προταθεί για το βραβείο Tony, ήταν φιναλίστ για το Pulitzer στην κατηγορία θεατρικού έργου, του έχει απονεμηθεί το MacArthur Genius Grant, και το American Express/Kennedy Center Award για Best New American Play, καθώς και το βραβείο Edinburgh Herald Award για Sustained Achievement. Έχει σκηνοθετήσει 13 βραβευμένες με Obie παραστάσεις, ενώ έχει τιμηθεί με Obie καλύτερου έργου, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου μιούζικαλ και Sustained Achievement.