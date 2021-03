«Οι πιο δυνατές» της Άννας Αδριανού εκ νέου στο διαδίκτυο

Λόγω επιτυχίας επαναλαμβάνεται η διαδικτυακή προβολή της παράστασης «Οι πιο δυνατές» από 5 έως και 19 Μαρτίου 2021

Η ALHAMBRA ART THEATRE PRODUCTIONS βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, ότι λόγω μεγάλης επιτυχίας θα επαναλάβει τη διαδικτυακή προβολή της θεατρικής παράστασης της Άννας Αδριανού «Οι πιο δυνατές», από την Παρασκευή 5 έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021, για να την απολαύσετε on demand.

Δείτε επίσης τη συνέντευξη που έδωσε η Άννα Αδριανού στο zougla.gr με αφορμή την επιτυχημένη παράσταση «Οι πιο δυνατές». Άννα Αδριανού: «Tο πάθος χωρίς την αγάπη είναι βασανιστικό»



«Οι πιο δυνατές» είναι ένα θεατρικό έργο της Άννας Αδριανού που γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοανέβηκε στο Θέατρο πριν από επτά χρόνια, στην Αθήνα αλλά και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο με αφορμή τον μονόλογο του Στρίντμπεργκ «Η πιο δυνατή».





Η παράσταση θα παρουσιαστεί εκ νέου διαδικτυακά από την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 μέσω της πλατφόρμας του VIVA.GR και για περιορισμένο αριθμό προβολών, σε μια νέα δυναμική, πιο ολοκληρωμένη εκδοχή την οποία επιμελήθηκε η συγγραφέας Άννα Αδριανού, η οποία κρατάει τον έναν από τους δύο ισότιμους ρόλους, ενώ στον άλλον ρόλο πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό come back στο δράμα η Βάσια Παναγοπούλου. Μαζί τους η Κατερίνα Μπιλάλη που υποδύεται μια χαρακτηριστική περσόνα καταλυτική κι αυτή μέσα στην υπόθεση. Την θεατρική σκηνοθεσία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Κυριακού και την τηλεοπτική ο Κώστας Κιμούλης.

Δείτε το βίντεο:



Λίγα λόγια για το έργο:



Ένας από τους πιο "δυνατούς" μονολόγους του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, μεταμορφώνεται σε ένα θεατρικό "παιχνίδι για δύο" μέσα από μια αιρετική διασκευή που φωτίζει το θέμα της απιστίας κι από τις δυο πλευρές. Δύο γυναίκες, σύζυγος και ερωμένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα καφέ μπαρ και μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις, εκθέτουν την ζωή τους και τους ρόλους τους κι αναμετριούνται μέχρις εσχάτων.



Δύο ερωτικοί θηλυκοί ρόλοι, δυο διαφορετικές απόψεις ζωής, δυο τρόποι να αγαπάς, να μισείς και να είσαι γυναίκα. Αντικείμενο: ο εραστής και σύζυγος, που αν και απών, κυριαρχεί στην σκέψη και την καρδιά τους. Ένας άντρας που τις θέλει και τις δυο, μιας και «δεν τις θεωρεί επιβάτιδες της ίδιας θέσης στο τρένο της ζωής του»

Άλλωστε ερωμένη και σύζυγος είναι δυο πλευρές της γυναικείας ερωτικής ζωής … Οι δύο όψεις του θηλυκού προσώπου που ψάχνει μέσα από διαφορετικούς δρόμους το ίδιο πράγμα: Την αγάπη του άντρα καθώς και οι δυο θέλουν να επηρεάσουν την ζωή του… και να γίνουν γι’ αυτόν, «η μία και μοναδική»…»



Θεατρική σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού

Τηλεοπτική σκηνοθεσία: Κώστας Κιμούλης



Πρωταγωνιστούν: Άννα Αδριανού - Βάσια Παναγοπούλου -

Κατερίνα Μπιλάλη



Ακούγεται το τραγούδι: “Carol of the tubular bells”



(Μια διασκευή του «Carol of the bells» του Mykola Leontovych, με στοιχεία από το «Tubular bells» του Mike Oldfield)



Ερμηνεία, ενορχήστρωση, εκτέλεση: Εύα Γιαννοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Αλεξάνδρα Ευστρατιάδη

Επιμέλεια Παραγωγής: Γιώργος Ζαχαριάδης

Κομμώσεις: Kelly Kalogeropoulou Exclusive Hair Salon

Η μαγνητοσκόπηση της παράστασης έγινε στο Θέατρο Χυτήριο. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παραχώρηση του χώρου.

Παραγωγή: Alhambra Art Theatre Productions

ON DEMAND - STREAMING



Ημερομηνία έναρξης προβολών: Από Παρασκευή 5 έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Προβολή : Καθημερινά όποια ώρα επιλέξετε.

Διάρκεια: 1 ώρα

Εισιτήριο: 7 euro

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/streaming/oi-pio-dynates/