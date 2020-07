«Όφις και κρίνο» - 6ο Our Festival στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς με ελεύθερη είσοδο

Από την Τρίτη, 28 Ιουλίου έως και την Κυριακή, 2 Αυγούστου το Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020 φιλοξενεί το 6ο Our Festival: 6 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορός, κουκλοθέατρο, video art, παιδικές παραστάσεις αλλά και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, υπόσχονται όμορφες στιγμές στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο αλλά και απόλυτη ασφάλεια, καθώς τηρούνται όλες προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από το Υπουργείο Πολιτισμού!

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου και ώρα 21:30, ο Χρήστος Θάνος και η Ηρώ Μπέζου παρουσιάζουν επί σκηνής το πρώτο λογοτεχνικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη «Όφις και κρίνο»:ένα αδιάκοπο αλληλοσπαραγμό ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, το φως και το σκοτάδι, τον έρωτα και τον θάνατο.

Ένας ζωγράφος, λάτρης του ωραίου και της ηδονής, καταγράφει στο ημερολόγιό του τη θυελλώδη πορεία της σχέσης του με μία νεαρή γυναίκα. Το υπερβατικό πάθος του τον κυριεύει ολοκληρωτικά, αφυπνίζοντας, αναπόφευκτα, θεμελιώδεις υπαρξιακές του αγωνίες. Σταδιακά κυριαρχείται από την ιδέα του θανάτου μέχρι που αποφασίζει να συνδέσει τον έρωτά του με την ομορφιά και το θάνατο. Έτσι, καλεί την ερωμένη του και περνά μαζί της μια ερωτική νύχτα διαφορετική από τις προηγούμενες.Το βιβλίο γράφτηκε το 1905 και εκδόθηκε υπό το φιλολογικό ψευδώνυμο «Κάρμα Νιρβαμή». Έχει τη μορφή ημερολογίου και περιγράφονται σ' αυτό οι νεανικές ανησυχίες του Καζαντζάκη για τη ζωή και τον θάνατο, τη γυναίκα και τον έρωτα. Πηγή έμπνευσης του βιβλίου είναι η ερωτική ιστορία του Καζαντζάκη με την Ιρλανδέζα Καθλήν Φορντ.

Η παράσταση πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των εκδόσεων Καζαντζάκη © Νίκη Σταύρου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ



Κείμενο: Νίκος Καζαντζάκης

Θεατρική προσαρμογή: Ηρώ Μπέζου – Χρήστος Θάνος

Σκηνοθεσία – Μουσική: Χρήστος Θάνος

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Φωτισμοί: Κώστας Μπεθάνης

Γραφιστικά: Γιάννης Καρδάσης

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκοβέ

Παραγωγή: Εμείς – Ομάδα Συλλογικού Πολιτισμού

Ερμηνεύουν: Ηρώ Μπέζου, Χρήστος Θάνος

Διάρκεια: 60’

Είσοδος: Ελεύθερη.

*Με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Ελληνικούς υπέρτιτλους για Κωφούς καιΒαρήκοους και Ακουστική Περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Το Πρόγραμμα του 6ου OUR FESTIVAL με μία ματιά

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

19:00 |Μουσική με Ανακυκλώσιμα Υλικά | MarakaiboPercussion | Εργαστήριο για παιδιά Διάρκεια: 90’

21:00 | 2 meet | Μαρί Κασσαπιάν - ΕλιάνΡουμιέ | Χορός | Διάρκεια: 20’

21:30 | Νίκος Καζαντζάκης - Όφις και κρίνο | Χρήστος Θάνος, Ηρώ Μπέζου | Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Α’ Μέρος



20:00 | Αβγώ | IKIRU - Σερέφογλου Στέλλα | Παράσταση για βρέφη | Διάρκεια: 30’

Β’ Μέρος



21:30 | PaulGoodman - Αλέξης Νόνης| WeavingWorlds | Μουσική | Διάρκεια: 45'



22:30 | Chrysoula K. &Púrpura | Μουσικές του Κόσμου... Δύση και Ανατολή… | Μουσική |Διάρκεια: 50’

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

Α’ Μέρος



20:00 | ΚοσκινοΑρμενίζοντας | Θέατρο Ανάποδα | Θέατρο Κούκλας | Διάρκεια: 40’

Β’ Μέρος



21:30 | Jazzperformance | AloneTogetherTrio | Μουσική |Διάρκεια: 50'



22:30 | The Soul Peanuts Live | The Soul Peanuts | Μουσική |Διάρκεια: 50’

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συνθήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστήριο Υποκριτικής



Διάρκεια: 2 ½ ώρες



Α’ Μέρος

20:30 | TrésSure | MayBeACompany | Θέατρο |Διάρκεια: 50'

Β’ Μέρος



22:00 | Αντιγόνη - αυτό τουλάχιστον το μπορώ | HashArttheatergroup | Θέατρο



Διάρκεια: 85’

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

17:30 | Υποκριτική και δοσμένες συνθήκες | Σωτήρης Δούβρης | Εργαστήριο Υποκριτικής



Διάρκεια: 3 ώρες



21:00 | [New] Horizons | ΝτέμηΠαπαθανασίου | Χορός | Διάρκεια: 12'



21:30 | We find each other in the plenum | ΖωήΕυσταθίου | Χορός |Διάρκεια: 20’



22:00 | Ελεγεία για έναν παράλογο κόσμο | Αδάμου Βίκυ | Θέατρο | Διάρκεια: 60’

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2020

Α’ Μέρος



20:30 | "Το Τάβλι" του Δ. Κεχαϊδη | Θεατρική Ομάδα Roswitha | Θέατρο| Διάρκεια: 65’

Β’ Μέρος



22:00 | Livemusic | DesertMonks | Μουσική| Διάρκεια: 50'



23:00 | Liveconcert | Universe217 | Μουσική | Διάρκεια: 50’

Παράλληλη Δράση(καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, στον χώρο του κυλικείου): Balkaniko | Videoart

Ημερομηνίες: Τρίτη, 28 Ιουλίου έως Κυριακή, 2 Αυγούστου

Είσοδος: Ελεύθερη