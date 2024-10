Με αφορμή τα 80 χρόνια από την απονομή του Όσκαρ στην Κατίνα Παξινού, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης εγκαινιάζει τη συνεργασία του με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος με ένα αφιέρωμα στις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού.

Από την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου, η Ταινιοθήκη θα προβάλει τέσσερις ταινίες («Για ποιον χτυπά η καμπάνα», «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», «Ο Ρόκο και τα αδέρφια του», «Το Νησί της Αφροδίτης») και ένα ντοκιμαντέρ (δύο επεισόδια του Παρασκηνίου αφιερωμένα στην Κατίνα Παξινού), δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει μια άλλη όψη της κορυφαίας ερμηνεύτριας και να ξαναθυμηθεί μερικά από τα αριστουργήματα της έβδομης τέχνης στα οποία συμπρωταγωνίστησε με ιερά τέρατα του κινηματογράφου: τον Αλέν Ντελόν, την Κλαούντια Καρντινάλε, την Ίνγκριντ Μπέργκμαν και τον Γκάρι Κούπερ.

Μία ευκαιρία να δούμε εμβληματικές ταινίες, όπως η ταινία «Ρόκο και τ’αδέλφια του» του Λουκίνο Βισκόντι, αλλά και η ταινία «Για ποιον χτυπά η καμπάνα», βασισμένη στο φημισμένο μυθιστόρημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ. Για την ερμηνεία της αυτή, η Κατίνα Παξινού έγινε η πρώτη ηθοποιός που κέρδισε ταυτόχρονα Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Β’ Ρόλου και η πρώτη Ελληνίδα που τιμήθηκε με Όσκαρ.

Ενσαρκώνοντας υποδειγματικά μία μεγάλη γκάμα από ρόλους μάνας, όπως στην κινηματογραφική απόδοση του έργου του Ευγένιου Ο’ Νιλ «Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα», αλλά και στο «Νησί της Αφροδίτης», τη μοναδική ελληνόφωνη ταινία της, η Κατίνα Παξινού άφησε το ανεξίτηλο στίγμα της και στη μεγάλη οθόνη.

Επισκέψεις στο Μουσείο Παξινού-Μινωτή

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης είναι διαχειριστής του Κληροδοτήματος Αλέξη Μινωτή εις μνήμην Κατίνας Παξινού στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Μουσείο Παξινού-Μινωτή, στο Μέγαρο Εϋνάρδου (Αγ. Κων/νου 20). Το Μουσείο δέχεται επισκέψεις κατόπιν ραντεβού. Για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες ξεναγήσεις: 15 Οκτωβρίου, 22 Οκτωβρίου, 19 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 – 12.30. Αριθμός συμμετεχόντων: μέχρι 20 άτομα. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο sophiapel@miet.gr.

Πρόγραμμα Προβολών

Πέμπτη 17/10

19:30 Για ποιον χτυπά η καμπάνα / For whom the bell tolls (1943, ΗΠΑ, 170΄)

Σκηνοθεσία: Sam Wood

Προλογίζει η κριτικός κινηματογράφου Πόλυ Λυκούργου

Παρασκευή 18/10

20:00 Ο Ρόκο και τ΄αδέλφια του / Rocco e i suoi fratelli (1960, Ιταλία-Γαλλία, 179΄)

Σκηνοθεσία: Luchino Visconti

Σάββατο 19/10

20:00 Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα / Mourning becomes Electra (1947, ΗΠΑ, 159΄)

Σκηνοθεσία: Dudley Nichols

Προλογίζει η διευθύντρια σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Δηώ Καγγελάρη

Κυριακή 20/10

20:00 Το νησί της Αφροδίτης (1969, Ελλάδα-Κύπρος, 95΄)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκαλενάκης

Προλογίζει ο διευθυντής φωτογραφίας Νίκος Καβουκίδης

22:00 Παρασκήνιο: Αφιέρωμα στην Κατίνα Παξινού, α’ και β’ μέρος (2001, Ελλάδα, 102΄)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημογεροντάκης, Κώστας Μαχαίρας